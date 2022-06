„Koukala jsem na ní, studovala jsem jí. Má černý pásek v judu, takže to asi bude dobrý (smích). Musím si dát pozor na takedowny, být rychlá a neustále ve střehu. Plán je to ukončit v prvním kole," naznačuje Jindrová, která by chtěla napodobit Brazilku Larissu Pacheco, jenž v minulém duelu zdolala Fajzallanovou v prvním kole na KTO.

Taktika do zápasu bude jasná, klíč k úspěchu představuje agresivní postoj. „Myslím si, že takový recept bude teď už na každou soupeřku. Ví, že vyhrávám v postoji, takhle jsem v Americe dvakrát uspěla. Celé to bylo v postoji, ani jedna ze soupeřek mě dokázala hodit na zem," prozrazuje jednatřicetiletá fanynka Viktorie Plzeň.

Zatímco první duel v zámoří se uskutečnil v Texasu, nyní se Češka přesune do Atlanty, kam zamíří i s trenérským týmem ve složení Petr Ondruš a Petr Kníže. Tým však nově doplní ještě jedna posila. „Letí se mnou ještě ségra, za což jsem strašně ráda. Je to taková psychická pomoc, budu víc v klidu," vysvětlila Jindrová nové složení trenérského týmu.

Kompletní trojice bude během zápasu v rohu české zápasnice.„ V rohu můžu mít tři trenéry, takže jsem jí nahlásila jako sparing partnerku," říká s úsměvem. „Probírám s ní celou přípravu, má i nastudovanou soupeřku. Ze srandy jsem jí říkala, že kdyby mi to nešlo, tak by mi o pauze poradila," pokračovala.

V zápase proti kazašské judistce půjde o hodně. Jindrová usiluje o postup do vyřazovacích bojů, kam prorazí pouze nejlepší čtyři z celkových deseti zápasnic. Češka má na svém kontě tři body, za což jí momentálně náleží třetí místo. „Rozhodně potřebuju vyhrát. Když se mi to nepovede, tak do semifinále nepostoupím," dodala Jindrová, která do Atlanty odlétá 26. června.