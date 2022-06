Spanilá jízda zámořskou organizací PFL pokračuje. Jindrová před necelým měsícem zdolala první překážku, kterou představovala zkušená Brazilka Vanessa Melo. Češka dominovala ve všech třech kolech a po zásluze uspěla, díky čemuž si připsala hned tři body do tabulky. A právě tento bodový zisk se bude před druhým soubojem mimořádně hodit.

Fanynka plzeňské Viktorie naskočí zpět do zápasového tempa 1. července, kdy se proti ní postaví elitní kazašská judistka Zamzagul Fajzallanová. Rodačka z Astany má na svém kontě devět profesionálních MMA zápasů, během kterých prohrála pouze dvakrát. Jeden nezdar přišel právě při debutu v PFL, kdy Kazaška nestačila na Larissu Pachecovou, která zvítězila již po minutě a půl boje.

„Přesně za měsíc znovu do boje a v cestě do semifinále mi stojí judistka z Kazachstánu. Příprava je v plném proudu a těším se do Atlanty. Držte mi palce," vyjádřila se Jindrová na sociálních sítích.