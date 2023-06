Není to přitom dávno, co Mokaev mocně toužil změřit síly právě s českým bojovníkem, kterého během loňského roku dokonce několikrát označil ve výzvě na Instagramu. „Je to opravdu top 10? Nebo je to jen číslo?" ptal se při jednom z mnoha případů uprchlík z Dagestánu, který se ovšem v posledních letech na své zápasy připravuje ve Velké Británii.