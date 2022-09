„Byl jsem přesvědčený, že smlouvu dostane. Obecně v nižších ženských váhových kategoriích nebývá ukončení tolik. Všechny ženské zápasy v DWCS skončily na body a vítězky kontrakty dostaly. Navíc v minulosti i bojovnice vyhrála na split decision (2:1 na body), a přesto kontrakt získala. Tady to bylo jasné, dominantní výkon a byl jsem přesvědčený, že Tereza kontrakt dostane. Bohužel to Dana White viděl jinak," zoufá bývalý zápasník.

Zklamání po závěrečném ortelu neskrývala ani česká kometa. „Bylo vidět obrovské zklamání, protože to byl její sen, pro který byla ochotna udělat cokoliv. Dřela na tréninku a podřídila tomu naprosto vše. Vysvětloval jsem jí, že to není jen o kontraktu. Od posledních zápasů obrovsky vyrostla technicky, získala nové zkušenosti a za mě udělala skvělý zápas. Měla by se radovat z vítězství nad zkušenou a dobrou soupeřkou a nebýt zklamaná, že bohužel nezískala kontrakt. Je totiž jen otázkou času, kdy se do UFC podívá,“ má jasno Reinders.