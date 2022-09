Fotogalerie +2

Dvacetiletá Bledá vstupovala do populární show Dana White's Contender Series v roli favoritky, před vysněným kontraktem v UFC ji v kleci přivítala o dvanáct let starší Brazilka Nayara Maia, která měla stejný cíl. Duel sice nebyl z pohledu dvacetileté rodačky z Prahy procházkou růžovou zahradou, přesto se Češka může pyšnit dominantním vítězstvím, které nemělo daleko do ukončení před limitem.

Nejvyrovnanější průběh nabídla první pětiminutovka. Po divoké přestřelce se začal psát očekávaný scénář - boj na zemi. Během několik desítek vteřin se situace tolikrát zamotala, že si obě bojovnice vyzkoušely jak dominantní pozice, tak chvíle nátlaku od protějšku. Přesto to byla Bledá, která více než tři minuty kontrolovala situaci na podlaze klece, zároveň si ale musela dávat pozor na případné kulišárny od soupeřky. Brazilka, která se v minulosti věnovala judu a má černý pás v brazilském jiu-jitsu, totiž mnohokrát zkoušela o dvanáct let mladší protivnici nachytat na několik variant submisí, leč se to ale nepovedlo. A paradoxně to v závěru prvního kola mohla být právě Bledá, která neměla daleko od úspěšného škrcení.

Foto: UFC Bledé fungoval i postoj, Brazilka v něm naopak tápala.Foto : UFC

Fyzicky náročné první kolo se projevilo především na zkušené Brazilce, jejíž tempo začalo uvadat a zápas se tak proměnil v jednoznačnou partii. Bledé se navíc znovu povedlo několikrát trefit rivalku v postoji, některé údery dokonce velice čistě našly svůj cíl, cesta za ukončením před limitem byla ale stále hodně daleko. Stejně tomu tak bylo i po několika dalších minutkách v dominantní pozici na zemi, kde mladá Češka zkoušela používat jak lokty, tak i pěsti. Viditelně unavená Brazilka tahala z posledního, a to ještě měla před sebou dalších pět minut.

Tereza Bleda derrota a Nayara Maia por decisión unánime con dominación total💪 #DWCS pic.twitter.com/dUUPlD8atq — UFC Español (@UFCEspanol) September 7, 2022

Obrázek boje se ve třetím kole nikterak nezměnil. Maia z posledních sil zkoušela zahrozit, její rány však neměly patřičnou razanci, mnohdy ani přesnost. Další dílek zkázy navíc přišel u pletiva, kde se Bledé povedlo situaci přetočit a hravě to využila ke strhu na zem, což byla pro trenérský tým ta nejlepší možná zpráva. Naprosto vyčerpaná a zhluboka dýchající Brazilka přežila další tvrdý nátlak, po kterém se dokonce už i sudí připravoval k ukončení zápasu, které nakonec nebylo potřeba. Rodačka z Bela Horizonte totiž snad i zázrakem dokázala dojít až k závěrečnému gongu.

Před závěrečném vyhlašováním bylo o vítězce jasno (3 x 30-26). Zdaleka jasno ale nebylo o tom, zda dominantní vítězství bude Bledé stačit na vytouženou smlouvu. Talentovaná Češka si navíc na ortel musela počkat další dvě hodiny, v pořadí totiž byly další čtyři zápasy, po jejichž konci se slova tradičně ujal prezident UFC Dana White, který přešel k tomu nejdůležitějšímu.

Tereza Bledá não foi contratada pic.twitter.com/lBPYvhGx9M — Dama de Ferro MMA (@damadeferromma) September 7, 2022

Jako první začal právě u české naděje, v jejíž výrazu tváře se během několika vteřin projevilo obrovské zklamání. Prezident nejprestižnější bojové organizace by podle svých slov rád viděl českou zápasnici, které je stále teprve 20 let, nabírat další zápasové zkušenosti a kontrakt do UFC jí nenabídl. Bledá tak zůstala jedinou vítězkou duelu, která vysněný kontrakt neobdržela.