Bledá ale dlouho smutnit nemusela, štěstí se na ní usmálo po několika týdnech a s nejslavnější bojovou asociací podepsala smlouvu na čtyři zápasy. „Nejsem překvapen, protože za mě to byla otázka času. Už po Contenderu, kde Tereza naprosto dominantně vyhrála, ale nedostala smlouvu, tak jsem jí vysvětloval, že je v televizní show, podmínky jsou jiné a smlouva přijde. Byla maximálně jeden zápas od smlouvy, možná ani to ne," konstatoval trenér Reinders pro Sport.cz.

Ve hře byla i varianta, že by Bledá obhajovala titul šampionky muší váhy organizace Oktagon MMA. „Byla motivovaná a chtěla zápasit i bez ohledu na UFC. Domlouvali jsme se s Oktagonem na obhajobě titulu, každopádně pro Terezu je v aktuální situaci extrémně těžké sehnat soupeřku. Nic nebylo domluveno, přišel do toho ale návrh na smlouvu v UFC," pokračoval úspěšný kouč.

Dvacetiletá bojovnice by se mezi elitou měla představit již brzy. „Máme datum, víme i soupeřku a bude to brzo. Bez váhání jsme to přijali. Myslím si, že načasování je pro nás dobré," má radost Reinders.