V posledních týdnech bylo kolem Růžičky rušno ohledně působení v organizaci Clash of the Stars, kde si v roli profesionála připsal proti amatérovi Tadeáši Veselému rychlou výhru. S odstupem několika dnů je tu diametrálně odlišná pozornost. Talentovaný český fighter je spojován s útokem na neznámého muže. Podle zatím zjištěných informací se měl incident odehrát v Praze 7 na Strossmayerově náměstí.

Video se masivně rozšířilo přes všechny sociální platformy. Růžička se bezvládně ležícímu muži vysmívá a uštědří mu i několik facek. „Chcípáku, prober se!" křičí zápasník. Spolu s ním je na videu také jeho přítelkyně, která neskrývá velkou obavu z toho, co se poškozenému stalo. „Tadeáši, on není v pohodě! Prober ho, prosím!" přidává na vážnosti situace zápasníkova partnerka.

K situaci už se vyjádřil i sám zápasník. „Koukám, že to tlustý koště o mně šíří sra*ky. Dávno staré s tím, že kdyby se to nestalo, moje holka by skončila v nemocnici. Udělejte si obrázek sami," napsal Růžička na Instagram. „A kdo věří feťákovi, který bere prachy své mámě a šňupe peří, je hloupej. Nejsem svatej, ale na svojí rodinu nikdy nedám dopustit," naráží 25letý fighter na svého posledního soupeře v Clash of the Stars Tadeáše Veselého, se kterým měl nejednou slovní i fyzický konflikt a který měl zmiňované video sdílet na internetu.