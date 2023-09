Jediné a zároveň největší napětí pro české fanoušky nesl s sebou do bojiště již zmíněný Kozma, který jak sám řekl, tak se do zápasu nestihl vůbec dostat. Srb Veličkovič si pro něj přichystal plnou porci nekompromisních úderů do břicha, které se začaly projevovat naplno. Dokonce zafungovala další bomba, která již karvinského bojovníka poslala k zemi, a ani jindy nesmírná odolnost tentokráte nestačila.

Kozmu před dalšími údery ochránil až sudí, duel skončil na konci čtvrté minuty první pětiminutovky. „Omlouvám se všem. Dneska jsem se do zápasu vůbec nedostal a nevyšlo to. Strašně mě to mrzí, příště nastoupím silnější,“ řekl zklamaně po duelu. Naopak Veličkovič, který postoupil do závěrečného boje, byl štěstím bez sebe. „Znamená to pro mě opravdu hodně. Ale není to jen o penězích, pro mě je největší odměnou bojovat proti nejlepším bojovníkům,“ zdůraznil bývalý zástupce slavné UFC, který ještě v kleci navrhl trilogii s Kozmou. Tentokráte na srbském území a na pět kol.