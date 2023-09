Šlo to jako po másle od samotného začátku. Pešta si obrovitého soupeře nalákal k sobě, načež se mu boj povedlo přetáhnout k pletivu, kde předvedl jeden ze svých připravených receptů. Nejprve ukázkové podražení, které mu připravilo skvělou výchozí pozici. Rovněž se ukázalo, že se Polák Stawowy na podlaze klece necítí vůbec dobře a výrazně začal strádat…

Pro Peštu to byla pozvánka k tlučení do ležícího rivala, kterému se útoky nedařilo odrážet. V mžiku navíc přišlo první prolití krve, které české bojovníka popohnalo ještě k zběsilejším výpadům a momentum přetavil v podobě přichyceného „klíštěte“ na soupeřova bedra. Stawowy tíhu okamžiku i soupeře neunesl moc dlouho, pod bradu se mu totiž vešly oba háčky rukou a po krátkém škrcení bylo odklepáno. Peštovi k výhře stačilo pouhých 132 vteřinek, doslova snový debut!

𝐅𝐥𝐚𝐰𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐲! ☠️ #KSW86 🇨🇿 Viktor Pesta makes a BIG statement in his KSW debut! pic.twitter.com/793WaFIbjo

„Byl to debut po dlouhé pauze a byl jsem trochu nervózní. Ale v zápase jsem se cítil dobře, všechno šlo dobře,“ komentoval Pešta směrem do mikrofonu rychlé vítězství. Triumf nad pátým nejlepším mužem těžké váhy KSW mu tak otevírá dvířka k dalším elitním soupeřům. „Dejte mi kohokoli, kdo je přede mnou. Je mi to jedno. Porazím všechny, které máte,“ řekl český bojovník, který nejprve ukázal na Daniela Omielanczuka, s nímž měl bojovat před několika měsíci. Duel se ale tehdy nemohl uskutečnit kvůli onemocnění pražského fighera.