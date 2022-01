Jeden z největších talentů na domácí scéně. Růžička přitom kariéru začal boxem a hlavně komplexnějším kickboxem, kde postupně posbíral několik prestižních titulů. Postupem času se český bijec začal věnovat smíšeným bojovým uměním a velký úspěch si připsal na turnaji OKTAGON Underground, který mu sedl na míru. Růžičkovi se pyramidu do 70 kilogramů povedlo vyhrát, čímž si řekl o ještě větší pozornost domácí scény. Čtyřiadvacetiletý fighter si následně zkusil i svůj první profesionální MMA zápas, který ovšem nedopadl dle představ.

Naposledy se Růžička v zápasové praxi představil koncem loňského listopadu, kde na turnaji Enfusion v krvavé bitvě podlehl svému soupeři. O pár týdnů později ovšem český talent podepsal smlouvu s novou organizací RFA, kde by se poprvé mohl představit již v březnu. Jedno je jisté, diváci se mají na co těšit.

Naposledy jste zápasil v listopadu v Abú Zabí, kde jste prohrál. Proč vám zápas nevyšel?

Zápas se nevyvíjel podle našeho plánu, který jsme měli připravený s trenérem. Se soupeřem jsme měli vyhrocený staredown a podle něj začalo první kolo, kde jsme vlétli do přestřelky. Jelikož jsem střídal sporty mezi K-1, MMA a boxem, tak jsem nebyl úplně připravený na všechna tři kola. Fyzicky jsem v průběhu zápasu odešel.

Jak se zápas vyvíjel?

První kolo by mohlo jít za mnou, druhé bylo vyrovnané a klidně taky mohlo jít za mnou. Třetí kolo bylo pro něj. V tom zápase se ale bohužel stalo to, že od prvního kola jsme se furt sráželi hlavami a kvůli tomu jsem hrozně sbíral cuty. Byl jsem otevřenej, začal jsem krvácet. Ve druhém a třetím kole se to začalo projevovat. Teklo mi to do očí, furt zastavovali zápas. I proto byl výsledek takový, jaký byl. Viditelná damage, oprávněně jsem prohrál.

Měl jste poté začátkem prosince nastoupit v Pardubicích na MMasters League, ale vinou zranění k zápasu nedošlo.

Měl jsem tři velký cuty a nemohl jsem kvůli tomu spárovat. Nebylo proto bohužel možné, abych se toho zúčastnil. Bohužel jsme to museli zrušit.

Jak dlouho trvalo, než jste to doléčil?

To je těžko odhadnutelné. Šlo o to, že jsem se na ten zápas nemohl připravit. Nemohl jsem spárovat. Až po nějakých dvou třech týdnech jsem začal spárovat v helmě. Do té doby jsem chodil jenom lapy, běhal jsem, dělal jsem kondici.

Jak vypadal váš prosinec, když jste nemohl zápasit, ani pořádně trénovat?

Můj každý měsíc vypadá podobně, chodím na tréninky, furt se připravuji. Čekáme na nějaké příležitosti. Jsme takoví žoldáci a čekáme na nějakou dobrou nabídku a šanci se někde ukázat, získat zkušenosti.

Jak byste shrnul loňský rok? Co vám dal?

Předchozí rok byl pro mě hrozně těžký. Začátek roku jsem začal s tím, že se chci dál probojovávat v MMA. V březnu jsem měl svůj první profesionální zápas, který jsem prohrál. Od té doby jsem úplně změnil přípravu, seznámil jsem se s kluky z Olympu z wrestlingu. Trávil jsem tam většinu času, chodil jsem s nimi na tréninky. Platil jsem si soukromé lekce, jak na jiu-jitsu, tak na wrestling. Moje hlavní příprava byla hlavně na MMA, tudíž jsem hlavně trénoval wrestling a grappling. To bylo zhruba do července, kdy se mi stalo zranění. Ve sparingu jsem dostal koleno, které mi zlomilo lícní kost, až se mi z toho zlomila i kost vedle oka. Měl jsem díru v hlavě, musel jsem na operaci, kde mi dali kovové destičky. Chvíli mi trvalo, než jsem se dostal do plné přípravy, což mě trochu zabrzdilo. Pak se změnilo to, že přišla nabídka od Enfusionu do Abú Zabí, což nešlo odmítnout. Nebyla ale dostatečná příprava po takové pauze, a to se projevilo v zápase.

Dal jste si nějaké předsevzetí pro rok 2022?

Mé předsevzetí je takové, že se chci vrátit zpět na scénu. Chci pravidelně zápasit, minimálně ob měsíc. Po Undergroundu jsem měl takovou zápasovou prodlevu, velkou pauzu. Ať už kvůli koroně, nebo kvůli tomu, že jsem doháněl hlavně MMA. Nemohl jsem kvůli tomu brát každého soupeře. Jelikož mám u nás vybudované nějaké jméno, tak proti mně vždy posílali nějaký skalp, viz. Kareta.

Nebyl podle vás Kareta až moc silný soupeř pro první zápas v MMA?

Dostali jsme pár nabídek. Některé zápasníky posílali z těžší váhy, dostávali jsme i nepříjemné, čistě wrestlingové soupeře. Jako třetího nám nabídli Karetu a nám už bylo blbé to odmítnout. Nebyl to ale vhodný soupeř pro můj první profesionální zápas. Na internetu jsme našli asi dva tři amatérské zápasy. Nic jsme o něm nevěděli. Mysleli jsme, že to bude nějaký průměrný zápasník. Když jsem nastupoval do zápasu a slyšel jsem, že je mistr v judu, ve fullcontactu a že má fialový pásek v jiu-jitsu, tak nás to společně s týmem zaskočilo.

Před pár dny jste podepsal smlouvu s organizací RFA. Co si od toho slibujete?

Velké věci. Je to pro mě další možnost ukázat se v plné síle. Hlavně se chci ukázat před všemi fanoušky na domácí scéně. Myslím si, že to bude bohatá organizace. Vkládáme do toho celý klub velkou důvěru, uvidíme, co z toho bude. Domluvili jsme se na skvělých podmínkách, můžu zápasit kdekoliv a kdykoliv jinde, když dostanu možnost. Mám od nich zajištěných několik zápasů. Mám jistotu zápasů, což v téhle době, kdy bylo málo zápasů, byl opravdu velký problém. Když už bylo něco domluvené, tak se to zrušilo. Někdy do toho vlezlo i zranění.

Co si naopak RFA může slibovat od vás?

Ode mě mohou očekávat opravdové války, světovou kvalitu. Vyzápasil jsem se po celém světě, měl jsem světový zápasníky proti sobě, ale nikdo o tom v rámci česko-slovenské scény nevěděl. Chci ukázat své kvality tady před domácími fanoušky.

Co vás na nabídce zlákalo?

U mě konkrétně nejsou finance o nic větší, než v OKTAGONu. Šlo by ale hlavně o to, že se budu moct ukázat v muay-thai, v malých rukavicích. Čistě v postoji. Nemusím nic dohánět, mohu prodat opravdu 100 procent toho, co umím a utkat se s kýmkoliv.

Tadeáš Růžička (vpravo) a Polák Dawid Kareta po zápase na turnaji OKTAGON 22.

Bude to tedy čistě postoj? V MMA zápasech vás čekat nemůžeme?

Budu zápasit v thajském boxu. MMA prozatím ne, minimálně tenhle rok určitě ne.

Nastínil jste, že můžete zápasit i kdykoliv jinde. Můžete být konkrétnější?

Momentálně je to Enfusion a RFA. V OKTAGONu určitě ne, protože je to konkurenční organizace a naštěstí jsem s nimi neměl podepsanou žádnou smlouvu.

A kdyby byl další OKTAGON Underground?

Jsou to pro mě uzavřené dveře. Samozřejmě jsem to chtěl potvrdit, ale věřím, že RFA sežene dostatečně kvalitní zápasníky, abychom udělali z téhle organizace něco většího. Uvidíme.

Kdy plánujete první zápas v RFA?