Český talent vyráží bojovat o medaile: Procházka je vzor, rád bych ho jednou napodobil

Teprve osmnáctiletý český talent Patrik Kutil s napětím vyhlíží premiéru na mistrovství světa juniorů v MMA pod hlavičkou IMMAF. Tedy nejkvalitnější amatérské organizace na světě, ze které se rekrutují bojovníci do slavné UFC. Úřadující mládežnický evropský šampion se tentokráte představí na turnaji v Bělehradu, kde bude soupeřt s nejlepšími světovými bojovníky do 21 let. Motivaci mimo jiné čerpá od nejúspěšnějšího českého bojovníka Jiřího Procházky. „Jirka Procházka je pro mě velký vzor a dodává mi motivaci," říká.

Foto: Archiv Patrika Kutila Osmnáctiletý český talent Patrik Kutil.Foto : Archiv Patrika Kutila

Článek V Bělehradu na něj čeká obrovská konkurence, přiletí totiž všichni medailisté z kontinentálních šampionátů. „Nejlépe jsou na tom asi Asiaté, protože třeba Kazaši trénují úplně od dětství. Na druhou stranu si ale myslím, že Evropané jsou dále než bojovníci z Afriky a Severní i Jižní Ameriky," říká osmnáctiletý Kutil, jenž se pravidelně připravuje v tělocvičně Gorila MMA. Nastupovat bude ve váhové kategorii do 57 kilogramů, kde ho na cestě k prvenství může v pěti dnech čekat až pět zápasů. „Je to složité, protože každé ráno musíme splnit váhu. Na Evropě jsem díky volnému losu měl jen tři zápasy a ve finále jsem už byl hodně rozbitý," přiznává velký talent českého MMA, jenž trénuje pod křídly bývalého bojovníka Josefa Krále. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Patrik Stifler Kutil (@patrik_kutil_) „Navážím, napiju se, nasnídám se a pak už nejím, abych váhu udržel. Vážení je v sedm ráno a já zápasím okolo oběda. Mám malou váhu, takže zápasím během dne vždy mezi prvními, což je aspoň trochu výhoda," pokračuje Kutil s tím, že když nebojuje, tak váží zhruba o deset kilogramů více. Pro Kutila se bude jednat o ohromnou zkušenost, bojovým sportům se totiž věnuje teprve tři roky. „Táta mě k tomu úplně nevedl, hlavně chtěl, abych sportoval, takže jsem hrával fotbal za Viktorii Žižkov a do toho skákal na trampolíně," říká syn mnohonásobného bývalého českého mistra v boxu Ladislava Kutila. Cesta k profesionálům by mohla vést za tři čtyři roky. „Do té doby ale potřebuju ještě zesílit, abych nebyl pro soupeře potrava. A hlavně sbírat zkušenosti na světových a evropských turnajích pod hlavičkou IMMAF. Určitě bych se rád ukazoval i na galavečerech," vysvětluje. Na této pouti mimo jiné spolupracuje i s reprezentačním trenérem Jaroslavem Hovězákem, jenž trénuje nejúspěšnějšího českého bojovníka Jiřího Procházku. „Jirka Procházka je pro mě velký vzor a dodává mi motivaci. Je skvělé, že nám dělá v UFC skvělou reklamu. Oproti Vémolovi, který jenom mluví, je Procházka skvělým vzorem toho, jak by měl bojovník MMA vypadat. Přál bych si, aby moje generace navázala sportovně na Jirku," dodává Kutil, který loni na podzim přivezl zlatou medaili z amatérského turnaje. IMMAF European Championship v Itálii. MMA Vítězství! České naděje slaví zlatý úspěch. Podporu jim vyjádřil i šampion Procházka

