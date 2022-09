Cesta za snem začíná v garáži! Bojovníci si znovu sáhnou na dno svých sil

Druhá pyramida, druhý vítěz. Organizace I Am Fighter již v pátek 2. září divákům nabídne pokračování oblíbené reality show Streetfighter, kde vybraná skupina bojovníků zabojuje v garáži Obchodního centra Šestka o vítězství v turnaji. Po úvodní pyramidě, ve které se představili zápasníci do 70 kilogramů, přijde na řadu skupina rváčů do 85 kilogramů, což znovu slibuje nelítostné bitky.

Foto: IAF První turnaj reality show Streetfighter nabídl tvrdé střety.Foto : IAF

Článek Úspěšný projekt, který se minulý pátek znovu vrátil na scénu. Streetfighter od organizace I Am Fighter má na programu pokračování další pyramidy, tentokráte se představí bojovníci do 85 kilogramů. Vybraná skupina se předvede v garážových prostorech Obchodního centra Šestka, kde si bojovníci sáhnou na dno svých sil. Některé talentované jedince totiž čekají až 4 zápasy během několika hodin, na konci posledního střetu povstane vítěz pyramidy. První turnaj letošního roku v pyramidě do 70 kilogramů ovládl Matěj Valoušek, na jehož cestě k vysněné metě zdolal čtyři protivníky a s pořádně potlučeným tělem mohl vítězným gestem zvednout ruce nahoru. Jeho jízda turnajem byla obdivuhodná a zajisté se jí pokusí napodobit i další amatérští talenti domácí scény. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený I Am Fighter (@iaf_iamfighter) Do akce totiž půjde dalších 16 bojovníků a diváci budou mít své oblíbence doslova na dosah. Tradiční klec je totiž od fanoušků vzdálena jen na metr, což jednoznačně přidává na atraktivitě mnohdy krvavých soubojů. Tvrdé střety se tak v podvečerních hodinách stanou v Šestce tématem čísla jedna. „Tuhle pyramidu může zvládnout buď skvělý taktik, který má perfektní zápasnické IQ, nebo naopak naprostý blázen. Prostě správný streeťák. A proto to děláme. Dalším důvodem, který neustále opakuji, je ten, že chceme dát amatérům šanci se ukázat," vysvětluje promotér Ondruš, jehož reality show v minulosti proslavila například Davida Zoulu, Matěje Daňka nebo Davida Závodu. Přímý přenos druhého galavečera startuje v pátek 2. září v 19:00 hodin a přímý přenos můžete sledovat na stanici O2 TV Sport. Lístky jsou k zakoupení ZDE. MMA Divočina v nákupním centru! Adrenalinem napěchovaná garáž přinesla krvavé bitky. Došlo i na kontroverzi

