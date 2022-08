Kontroverzní výsledek to ale byl i z pohledu promotéra Petra Ondruše, který by rád viděl reprízu souboje. "Jsem rád, že je to Matěj, ale za mě to bylo hrozně kontroverzní rozhodnutí. Rád bych viděl váš zápas ještě jednou, je mi to také nepříjemné a byl to za mě úder pod pás. To se ale prostě stane, je to fight. Rozhodčí to ukončil, to se prostě nedá nic dělat," vysvětlil Ondruš po zápase.