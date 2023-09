Návraty nebývají jednoduché, i přesto se organizace Fusion Fight League rozhodla vrátit do podvědomí diváků. Brno rázem zpozornělo a v kleci mohlo vidět celou řadu nadějných amatérských bojovníků, kteří si v budoucnu mohou vybojovat kontrakty v největších organizacích. „Měli bychom být taková farma Oktagonu a tvořit nové hvězdy,“ poodkrývá Karaivanov, který zpoza klece bedlivě sledoval povedené vystoupení talentovaných bojovníků Jana Juříčka, Erika Breita, Štěpána Guby a mnohých dalších.

Máte za sebou první turnaj. Splnil očekávání?

Splnil. Hlavní, co jsme chtěli, aby se povedly zápasy. Všechny byly na jedničku. Měli jsme očekávání, že na scénu vpustíme nová jména, která pomalu začneme budovat, a to jak v MMA, tak v postoji.

Málokdo si dovede představit, co člověk musí pro organizaci takové akce zařídit. Můžete jmenovat, o co všechno se jedná?

Je toho opravdu hodně, ale nemá cenu tady vše vyjmenovávat. Mým hlavním úkolem je sestavit zápasy a postarat se o to, aby vše klaplo.

Bylo něco, co se nepovedlo, a je potřeba na tom zapracovat?

Chyby byly, ale jen drobné, které na první pohled nebyly patrné. Mám vše poznačené, a určitě na nich budeme chtít zapracovat a odstranit je.

O jaké chybičky se jednalo?

Ze stran zápasníků nepřišly žádné výtky, naopak. Jednu věc ale vím určitě, a to, že potřebujeme více lidí do týmu. A určitě chceme zapracovat ještě více i na multimediální stránce.

Můžete jmenovat jeden moment, který se vám okamžitě s turnajem spojí?

Celkově nasazení, přístup a energie mladých bojovníků. Bylo vidět, že ti kluci fakt chtějí a jdou do toho za každou cenu. Jsou tu mladí dravci, dávají do toho maximum.

Foto: Fusion Fight League Souboj mezi Milošem Jakšičem (vlevo) a Janem Pajtašem.

Jak na tom byla obsazenost haly? Jste spokojeni?

Nebyla taková, na jakou jsme byli zvyklí na předchozích Fusionech. Je to asi dané dobou, kdy lidi táhnou jména. S tím jsme ale do toho šli. Nová jména teprve budujeme a tento turnaj byl startovací. Věřím, že se ti kluci zapsali do podvědomí fanoušků svými výkony a že je příště přijde podpořit víc lidí.

Před restartem byl poslední turnaj v roce 2019. Je teď těžší se prosadit v konkurenci ostatních organizací?

Záleží, jak to člověk bere. My do toho jdeme striktně s tím, že děláme sport a chceme promovat nové kluky, ze kterých se mohou stát hvězdy. Chceme vybudovat nová jména, ukázat, že sport žije a jsme schopni vybudovat nové budoucí hvězdy. Sportovce s příběhem, hodnotami.

Myslel jsem to spíš z pohledu diváka, který dřív byl zvyklý napříč všemi organizacemi na daleko menší počet turnajů…

Určitě je tu organizací a toho všeho kolem víc než dost. Jde o to, jak to člověk pojme. Jestli jako momentální boom nebo cestu. My to máme jako cestu a jako dlouhodobý cíl. Špičkových amatérů, kteří tady jsou a budou chtít do profi, tady bude víc. Chceme jim dávat prostor, stejně tak i postojové scéně, a díky našim Fusion rules jsou postojové zápasy velmi atraktivní. Spojili jsme se i se stájí Patron Boxing, což je čistě boxerská organizace. Budeme společně dělat i ringové turnaje, kde se zaměříme na box a muay thai. V našich termínech budou převažovat ale klasické Fusiony, kde budou zápasy MMA a postojové pod pravidly „fusion rules“.

Amatéři mají možnost vybojovat si profesionální smlouvu s organizací Oktagon MMA, viďte?

Ano. Je to důvod, proč nebudeme dělat titulové zápasy o opasek Fusionu v MMA. Cíl je získat profesionální smlouvu, ať už s Oktagonem, nebo jinou evropskou či světovou organizací. Co se týče postojů, tak tam bychom chtěli zamíchat kartami a určitě dávat titulové šance a opasky.

Jak je to nastaveno? Daný bojovník vyhraje několik zápasů a bude mít možnost přejít například do Oktagonu?

Na tomhle turnaji se byli podívat i zakladatelé Oktagonu Ondřej Novotný a Pavol Neruda. Oni určitě budou sledovat cestu nových jmen a my s nimi budeme v komunikaci. Měli bychom být taková farma Oktagonu a tvořit nové hvězdy s tím, že si oni sami rozhodnou, kdo s nimi smlouvu podepíše.

Pro zápasníky je to velká motivace, souhlasíte?

S tím do toho jdeme. Chceme, aby všechno mělo váhu a význam. Nechceme dělat titulové zápasy jen proto, aby nějaké tituly byly. Pro nás titul znamená, když toho zápasníka budeme moct uvést do velké organizace. Tohle je naše práce, máme to takhle nastavené. Chceme tvořit mezičlánek mezi amatéry a velkými organizacemi, co se MMA týče.

Co plány do budoucna?