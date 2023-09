Pešta nezápasil od června loňského roku, kdy si připsal druhou po sobě jdoucí porážku v již zmíněné zámořské PFL, kde sezonu zakončil bez vítězství. Dlouhá pauza mu alespoň dala rozhled do následujících měsíců a čas zapracovat na ještě lepší formě, díky které bude chtít být třiatřicetiletý fighter postrach těžké divize prestižní KSW, kde mimo jiné bojuje i jeho nedávný sok z titulové bitvy organizace Oktagon MMA Michal Martínek.

Po jak dlouhé době opět trénujete v České republice?

Je to skoro rok, co jsem tu nejen trénoval, ale i byl. Jsem rád, že jsem se sem po dlouhé době zase vrátil.

Jak dlouho jste se v Česku zdržel před blížícím se zápasem v KSW a jak to budete dělat do budoucna? Budete zůstávat v Česku nebo v Americe?

Teď jsem tu zhruba týden. Přiletěl jsem sem o něco dřív, abych si srovnal časový posun. Po zápase uvidíme. Určitě bych se rád zdržel a i tím, že zase zápasím dejme tomu na domácí půdě v Evropě, tak bych tu rád trávil více času. Máme tu gym, který jsme založili, a chtěl bych tu být víc.

Prospěla vám více než roční pauza?

Rozhodně prospěla. Měl jsem sérii dvou porážek, což je vždycky těžké i po psychické stránce. Zároveň jsem měl dost času reflektovat jednotlivé chyby a pracovat na jejich nápravě. Prohrál jsem, protože jsem ty chyby udělal. Kdybych se do zápasového tempa vrátil dřív, tak bych třeba neměl dostatek času to napravit. Beru to tak, že jsem měl čas na zotavení a zlepšit se v tom, na čem bylo potřeba zapracovat.

Jaký Viktor Pešta se tedy vrací?

Vrací se jako nezastavitelné zvíře (úsměv).

Cítíte větší chuť do MMA?

Určitě se mi vrátilo nadšení, což je podle mě i kvůli přesunu do těžké váhy. Nemusím se tolik trápit s dietou a v tréninku mám víc energie. Druhá věc je ta, že jsem měl dost času, abych si to v hlavě nechal rozležet a zjistit, co chci a jestli to chci. Teď jsem zase hladový a chci zápasit. A to nejen proto, abych někomu dokázal, že na to mám a třeba umlčel nějaké hatery, ale chci zápasit, protože chci. To je uvědomění, které pro mě bylo velmi důležité.

Kolik aktuálně vážíte a jak se cítíte?

Aktuálně mám 110 kg (rozhovor proběhl v úterý odpoledne) a cítím se dobře. Stejně jsem se cítil, i když jsem byl lehčí, a to i fyzicky. Dieta mi ale brala hrozně moc energie a chuti. Příprava na zápas totiž byla o tom dělat váhu. Myslel jsem na to, abych jí udělal a neustále to zaobíralo moje myšlenky. Teď mám myšlenky jenom na zápas jako takový, což je lepší. Jsem při chuti, jako jsem dlouho nebyl a myslím si, že to v zápase bude vidět.

Váš zápas proběhne v polské Varšavě. Byla ve hře i účast na turnaji v Třinci, který je na programu následující měsíc?

Bavili jsme se o tom. Bylo to už někdy na jaře nebo v létě, když ještě nebyl turnaj ohlášený. Říkali, že to plánují. Já jsem ale chtěl zápasit co nejdřív, ta pauza se mi natahovala. První termín, který mi dali, bylo teď v září a řekl jsem, že do toho jdu. Pro mě je to zase něco nového. Můžu se představit novému publiku, tady v Česku už mě znají.

Bojovat budete s Filipem Stawowym, což je pětka těžké váhy. Je to ideální soupeř pro návrat?

Takhle na to vůbec nepohlížím. Především se soustředím na sebe. To, jaký je soupeř, je mi vlastně jedno. Je kvalitní a to je jediné, co od soupeře chci. Chci mít kvalitního soupeře, jinak je mi to jedno. Věřím, že ho porazím a jdu předvést svůj nejlepší výkon.

Bavili jste se s vedením KSW i o možné odvetě s Michalem Martínkem?

Nějak jsme to naťukli, ale do detailu jsme se o tom nebavili. Ani mi ho nenabízeli. Uvidíme, jestli nejprve nechtějí, ať to trochu vybublá. Přeci jenom je to můj první zápas v KSW. A myslím si, že to je fight, který má potenciál zaujmout české diváky. Možná lepší to nejprve nechat trochu vybudovat a pak to nějak naplánovat. Teď se ale soustředím na soupeře, kterého mám.

Jaké jsou další plány?

Rád bych zápasil, co nejdřív. Pauza byla dlouhá a vracím se hladový. Pakliže nebude žádné zranění, tak chci hned naskočit do přípravy a zase zápasit. Kdy to bude, to těžko říct.

Rozhodl jste se pro KSW. Byl ve hře i návrat do Česka, kde jste zápasil v Oktagonu?

Zvažoval jsem to a bavili jsme se o tom s Ondrou Novotným (spoluzakladatel Oktagon MMA). Nakonec jsem se rozhodl pro KSW, nicméně smlouva mi umožňuje zápasit i jinde. Nesmí se to ale krýt s plány, které pro mě má KSW a rovněž to nesmí být v Polsku. Oktagon je tedy pořád ještě ve hře. Jestli budou mít zájem, případně se najde nějaký zápas, který by lidi zajímal, tak klidně do toho půjdu.

Zápasil jste v UFC nebo i PFL. Jak byste popsal KSW?

Je to největší evropská organizace, má dlouholetou tradici. Myslím si, že je to skvělá platforma, na které se mohu předvést.

Směřujete i někam dál, nebo jde čistě o to vrátit se na vítěznou vlnu právě v KSW?

V tuhle chvíli jsem v KSW, kde mám před sebou soupeře. Co se týče dlouhodobého cíle, to je titul v KSW. Pak se uvidí.

Sledujete dění i na české půdě? Například Karlos Vémola, kterého jste v minulosti chtěl do klece, ohlásil plánovaný konec kariéry.

Je to na něm. Když se v tomhle sportu na to někdo necítí, tak je důležité skončit za času. Rozhodně nikdo nemá nárok někomu říkat, aby ještě nekončil. Je to nebezpečný sport, který může způsobit spoustu trvalých následků. Když někdo nechce zápasit, tak nechce. Trochu mě to ale mrzí z toho důvodu, že jsme se spolu nikdy nestřeli a nepoměřili síly. Jsme první dva Češi v UFC a nabízelo by se to. Když ale ten zápas nechtěl a teď chce ukončit kariéru, tak to vůbec nezpochybňuji a přeju mu hodně štěstí.

Skutečně věříte, že to bude jeho konec?

To nevím. Možná to nedokáže. Já jsem v té kůži nikdy nebyl, ale pro většinu sportovců je těžké ukončit kariéru a zůstat v důchodu. Je možné, že se vrátí, ale je mi to celkem jedno. Ať si dělá, co chce.

Jak dlouho plánujete zápasit vy?