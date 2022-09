Osmadvacetiletý Gottvald otevřel svým duelem turnaj Oktagon 35 v brněnské Winning Group Areně. Rodáka z moravské metropole bouřlivě přivítalo zaplněné hlediště, které náležitě ocenilo bojovníkovu touhu postavit se znovu do klece. „Publikum bylo neskutečné, jsem za to moc rád a hlavně, že jsem se vrátil na vítěznou vlnu a bilanci posunul na 10 výher," neskrýval Gottvald nadšení po zápase.

Cesta k vítězné euforii ale rozhodně nebyla bez překážek. Brazilec Edilson Franca předvedl skvělý start, dařilo se mu trefovat v postoji a v prvním kole dokonce soupeři prolil krev u ucha. „Na ucho trochu hůř slyším, mám uvnitř tři trhlinky. Nakonec bylo zapotřebí to jen vydezinfikovat, dali mi tam mast a mělo by se to po pár dnech zahojit samo," popisuje zdravotní trable český bojovník.

Ve vyrovnaném boji nakonec rozhodla závěrečná pětiminutovka, ve které Gottvald nejprve dokázal ze země situaci zvrátit, poté mu moc nechybělo k tomu, aby Francu ukončil před limitem. „Hned, jak jsem se dostal na záda, tak jsem si řekl, že tady nesmím zůstat a musím to otočit. Naštěstí se to povedlo a dotáhl jsem to do vítězného konce," má radost osmadvacetiletý rodák z Moravy.

Tříletá pauza byla znát, Gottvald ale nakonec mohl slavit. „Bylo to opravdu náročné, hlavně psychicky. Chvíli trvalo, než jsem se rozkoukal, hlavně v prvním kole, kdy jsem zaspal a chytil jsem zadní caplák na levé ucho. To mě trochu položilo na zadek, ale naštěstí jsem to zvládl a zápas jsem zvrátil na svojí stranu," pokračuje brněnský rodák, který rozhodně nechce nikterak dlouho otálet a okamžitě vyhlíží návrat do tělocvičny.