Hlavní zápas večera obstarali těžké váhy, v kleci se dohromady sešlo více než čtvrt tuny. Souboj Tomáše Možného s Kamilem Mindou místo krátkého procesu nabídl vyčerpávající bitvu. Velezkušený Polák čerpal ze svých MMA zkušeností, dařilo se mu obrovitého soka strhávat na zem a div ho po jednom z tvrdých úderů neknokautoval. Jakoby ale Minda věnoval veškerý fyzický fond právě první pětiminutovce a v dalším průběhu mu chyběla patřičná šťáva. Polákovi dělalo problém i samotné vstávání ze země nebo aktivní útočení. Proto byla jen otázka času, kdy se Možnému povede duel ukončit, a to se povedlo ve druhé polovině druhého kola, kdy se bojovník s přezdívkou King Kong nedokázal na zemi aktivně bránit.

Zřejmě nejsledovanější duelem celého galavečera byl hlavní předzápas. Mezi slovenským talentem Sebastiánem Fapšem a Brazilcem Joiltonem Lutterbachem to pořádně vřelo ještě před samotným bojem, při staredownu byl v ráži především slovenský tank, který nejen, že nešetřil ostrými slovy, ale dokonce do rivala i strčil. Proto se v kleci očekávala nekompromisní řežba, která je zkrátka pod pravidly real fightu vysoce žádaná.

A oba bojovníci to potvrdili do puntíku. Vzduchem létaly neuvěřitelné bomby, ani jeden druhému nic nedaroval, první krvavý šrám se přesto vyrojil na nosu Fapša, jehož obličej toho schytal skutečně hodně. Fyzicky náročná bitva, která se možná až nečekaně protáhla na všechna tři kola, se přelévala z jedné strany na druhou, k finálnímu úderu to ale stále mělo hodně daleko i po závěrečné štípané, která diváky zvedala ze sedadel. O poznání přesnější byl Lutterbach, který prokázal své dlouholeté zkušenosti a zvítězil jednomyslně na body. Po zápase přišlo sympatické podání rukou, válečná sekera je tak zakopána.