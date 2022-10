Další problém pro McGregora! Nepodrobuje se testování na doping, návrat se protáhne

Slavnému Irovi Conoru McGregorovi se během comebacku do klece přivalil do cesty další balvan. U jednoho z nejpopulárnějších zápasníků se potvrdily spekulace, že není zapsán do antidopingového programu USADA. V případě, že návrat do klece myslí skutečně vážně, se bude nejprve muset podrobit šestiměsíčnímu testovacímu programu, comeback by tedy připadal v úvahu nejdříve v dubnu příštího roku. Přesto je tu jedna cesta, jak nucenou půlroční pauzu obejít…

Foto: Zuffa LLC via Getty Images Conor McGregor naposledy zápasil v červenci loňského roku.Foto : Zuffa LLC via Getty Images

Článek Kontroverzního zápasníka McGregora se antidopingové testování netýká od července minulého roku. Bylo tomu tak po ošklivém zranění v zápase s Dustinem Poirierem, po kterém si Ir zlomil nohu a následovala dlouhá rekonvalescence, která mu bránila v návratu do klece. „Naše historie testů je přesná," potvrdila americká agentura USADA. Spekulace se tedy nevyvrátily, zprávu navíc potvrdil i prezident slavné UFC Dana White, který si je zároveň vědom toho, že McGregor bude muset podstoupit půlroční testovací program, než znovu v nejslavnější bojové organizaci vstoupí do oktagonu. „Ano, víme o tom," připustil slavný šéf. Konkrétní důvod Irova stažení z programu ale není znám. Media: USADA hasn't tested McGregor in a year. McGregor: pic.twitter.com/LBtiWqz8O0 — Anton Tabuena (@antontabuena) September 17, 2022 Pro UFC je testování na přítomnost zakázaných látek běžnou záležitostí a při námátkových kontrolách se s nimi setkávají všichni zápasníci. Ti jsou povinni zapsat se do celoročního programu náhodného testování a v případě, že z něj odejdou a následně se budou chtít znovu zapsat, budou nejprve muset podstoupit půlroční testovací program. Po uplynutí šesti měsíců se konečně dočkají návratu do klece, což je případ právě i McGregora. UFC však má možnost udělit výjimku a upustit od šestiměsíčního náhodného testování. To by se mohlo týkat také McGregora, který nejprve bude muset předložit dva negativní testy. V minulosti se to povedlo například Američanovi Brocku Lesnarovi, který v roce 2014 nemusel podstupovat čtyřměsíční program. Zvrat ale přišel po jeho návratu do klece. Lesnar měl po zápase pozitivní test na doping, v jeho těle se objevily antiestrogenní látky Klomifen a Letrozol. "Pokud se nějaký bojovník vrací z důchodu, musí zůstat pod drobnohledem USADA po dobu šesti měsíců, než mu bude povoleno opět soutěžit. Podobně však jako u pravidel Světové antidopingové agentury (WADA), může zaměstnavatel, v tomto případě tedy UFC, udělit bojovníkovi až šestiměsíční výjimku z testování. Platí ovšem, že jakmile tato lhůta vyprší, tak musí daný bojovník poskytnout alespoň dva negativní vzorky, aby mohl opět aktivně soutěžit," zní v prohlášení USADA. Les combattants les plus testés par l'USADA en 2022 💉 Jiri Prochazka est en tête du classement avec 27 tests, alors que ce dernier n'apparaissait pas dans le classement en juin (avec moins de 6 tests.) pic.twitter.com/QsjaJyoqee — La Sueur (@LaSueur_off) September 6, 2022 Bohatou zkušenost s antidopingovou agenturou má český šampion UFC v polotěžké váze Jiří Procházka, který se podle zářijových údajů stal nejčastěji testovaným účastníkem namátkových kontrol. Těch podle posledních statistik podstoupil 27, druhý v pořadí přitom má o čtrnáct testů méně.