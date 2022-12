Letošní poslední turnaj největší česko-slovenské organizace Oktagon MMA kompletně přichází o hlavní zápas, ve kterém si to proti sobě měli rozdat vyzyvatel Karlos Vémola a šampion Patrik Kincl. Zatímco v úterý bylo oznámeno, že prvně jmenovaný nemůže kvůli zdravotním problémům z posledních dnů nastoupit do odvetného souboje, nyní účast v hlavním zápase ruší také Kincl.

Třiatřicetiletý rodák z Hradce Králové po zrušeném boji s Karlosem Vémolou přemýšel, co dál. Organizace mu mezitím sháněla za zdravotně indisponovaného Terminátora náhradu, v jejíž podobě se vidělo hned několik bojovníků. S rolí náhradníka přitom souhlasili jak Brazilec Leandro "Apollo" Silva, tak bývalý bojovník slavné UFC Brit Tom Breese.

Rovněž došlo k oslovení legendárního UFC zápasníka Natea Diaze, který mezi elitou strávil více než patnáct let a v září, po bitvě legend s Tonym Fergusonem, se s ní rozloučil. Jeho největším úspěchem byl skalp obávaného Ira Conora McGregora, kterého nejprve v roce 2016 porazil, poté mu v odvetě podlehl. S Američanem údajně proběhlo lehké oťukávání, zápasníkovy požadavky se ale organizaci nepovedlo naplnit.

Tak či tak by to bylo zbytečné, neboť Kincl všechny zmíněné varianty odmítl a z turnaje, stejně jako Vémola, ze zdravotních důvodů odstoupil. „Patrik mě informoval, že má nepříjemné zdravotní problémy, ale do zápasu s Karlosem je přesto motivovaný nastoupit," řekl promotér a spolumajitel Oktagon MMA Ondřej Novotný v prohlášení.