Parádní tečka za ostravským turnajem Oktagon 37. Kozma znovu ukázal, že ne nadarmo přes čtyři roky seděl na královském trůnu. Nyní ho ale o to nejcennější v roli bojovníka připravil teprve pětadvacetiletý Brazilec Kaik Brito, který se postaral o něco, co se předtím dlouhé roky nikomu jinému nepovedlo.

„Dobrej výkon to určitě nebyl, protože jsem prohrál. Nemůžu s tím být spokojený. To, že lidé říkají, že to bylo fajn, tak mě to nemůže potěšit, protože jsem prohrál. Prostě jsem prohrál, jsem smutnej a nic mě neutěší," přiznal rozmrzelý Kozma, jehož neuvěřitelný výkon si vysloužil slova uznání ze všech možných stran. Během zápasu to například ocenil i z první řady přihlížející uzbecký bojovník Machmud Muradov.

Je to rána, přiznává Jakub Tichota po prohře se Sanikidzem. V depresích se ale utápět nemůžu, jedu dál!Video : Sport.cz, Oktagon TV

Růžový panter prožil krušné okamžiky, duel nakonec ve třetím kole ukončil hlavní sudí Jan Voborník. Kozma totiž sotva stál na nohou. „Já jsem byl furt při vědomí. Pořád jsem si říkal, že bych to ještě nějak ustál, ale i můj tým říkal, že to rozhodčí Voborník ukončil správně. Já jsem to neviděl, musím se na to podívat, ale jestli to říká i můj tým, tak jsem s tím asi v pohodě...teda v pohodě ne, jsem smutnej, ale musím to respektovat," vysvětluje.

Šestá kariérní obhajoba a souboj s talentovaným Britem se zařadí mezi nejtěžší zápasy kariéry. „Těžký zápas to rozhodně byl, i jeden z nejtěžších v kariéře. Ale nevím, jestli úplně ten nejtěžší. Jako nejtěžší mám stále ten s Apollem, kde to bylo na pět kol, tady mě naopak ukončil ve třetím kole. Nebylo to zas tolik fyzicky náročné," přiznal třicetiletý rodák z Karviné, který tak i nadále na první příčku řadí krvavou bitvu s Brazilcem Leandrem Silvou.

Klíčem k Britově triumfu byl obávaný postoj. „Neviděl jsem jeho údery. Vždycky jsem si říkal, že vidím tu jeho přední a zadní a že tomu uhnu. Kaik to ale vždycky trefil tak přesně, že jsem to neviděl. Musím se na to příště zaměřit a zlepšit obranu," uvědomuje si potlučený Kozma, který si ze zápasu mimo jiné odnesl i pořádně zmalovaný obličej, včetně nateklého nosu. „Sahal jsem na něj a zlomený by být neměl. Trochu mě bolí, je rozmlácenej a modrej," řekl s úsměvem.

Nejrychlejší KO. Rony Paradeiser potřeboval na likvidaci brazilského soupeře dvacet vteřinVideo : Oktagon TV

Kozmovi naopak nefungovala tradiční taktika v podobě boje házení soupeře pod sebe a následná práce na zemi. „Musím si ten zápas pustit znovu, teď si to zpětně nedokážu promítnout. Když mi ty takedowny ale nevycházely, tak to určitě byl problém, protože jsem ho spíš chtěl házet na zem," popisuje zápasovou taktiku.