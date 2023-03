Začátek příběhu se začal psát v roce 2019, kdy tehdy sedmadvacetiletý rodák z Hostěradic zamířil za přípravou do populárního švédského tréninkového centra All Stars Gymu. Vybral si skutečnou kvalitu, neboť se zde připravuje opravdová MMA elita včetně neporaženého Švéda Chimaeva, se kterým se během sparingu rovněž poměřil. A byl to právě osmadvacetiletý rodák z Čečenska, který v předchozích dnech zničehonic vytáhl pro většinu bojovníků „tajné" informace z tréninků.

„Když bojoval v Rizinu, já jsem byl v Brave a trénovali jsme spolu. Měli jsme tvrdý sparing a já vyhrál spoustu kol. Hodněkrát se mi povedlo mu dát submisi, hodněkrát jsem ho porazil. Jak se pak mohl stát šampionem? Jak? Teď nevím, zda není v jeho divizi příliš špatných bojovníků. U některých opravdu nechápu, jak se dostali až na vrchol" rýpl si Chimaev v rozhovoru The MMA Hour.

„Jiří zpochybňoval, že jsem ho na tréninku porazil. Nelži, prosím. Máme i videa, jak náš trénink probíhal. Asi zapomněl, že máme v gymu kamery. Nebudu tu ale nic sdílet, nechci, aby to vypadalo špatně, " pokračoval čečenský vlk, který v minulosti již několikrát vyjádřil přání získat titul i v polotěžké divizi, kde je aktuálním šampionem Američan Jamahal Hill.

Odezva na sebe nenechala dlouho čekat. A to i v případě, že český samuraj není zrovna zvyklý na tyto slova reagovat. „Jaká osoba má potřebu neustále mluvit o událostech zevnitř gymu, které se staly před čtyřmi lety? Chlape, až se spolu v kleci příště potkáme, tak ti ukážu mou pravou sílu a nebudu to brát na lehkou váhu a držet se zkrátka. Nemluvit tolik o ostatních a měj se víc rád," reagoval Procházka.

Kdo čekal konec debaty, tak se šeredně zmýlil. Chimaev adresoval Procházkovi soukromou zprávu. „Brzy se uvidíme, chlape. Pojďme si to dát ve Švédsku. Navrhuji červen nebo červenec," pochlubil se a v příspěvku označil i šéfa UFC Danu Whitea. Není to přitom dávno, co si dobíral i Procházkův vztah k japonskému samurajskému kodexu bushido. „Je to hlupák, na co si hraje? Zapomněl na své vlastní tradice. Vzal knihu a šel do s ní do džungle. Měl by se naučit znát své vlastní tradice."

🚨 JIRI PROCHAZKA🇨🇿 REPOND À KHAMZAT CHIMAEV🇸🇪 ET LUI PROMET DE LUI MONTRER SA VRAIE PUISSANCE !! pic.twitter.com/iHS8ZS4UjC — MMA EMPIRE ⚔️ (@LempireMMA) March 23, 2023

Na často zmiňovaný sparing vzpomíná i trenér švédského bojovníka Alan Nascimento. „Jiří k nám zavítal během posledního kempu před podpisem v UFC. Došlo na neuvěřitelný moment, kdy se na žíněnce potkal s Chimaevem. Chtěli se navzájem zabít. Byl to šílený sparing, všichni v gymu na něj vzpomínají," líčí.

Je však vysoce nepravděpodobné, že by minimálně v dohledné době mohlo na souboj dojít. Chimaev tradičně nastupuje ve veltrové váze (do 77kg), kde kosí jednoho soupeře za druhým (bilance 12-0). V případě, že by se mu povedlo získat vysněný pás, připadal by nejprve v úvahu přechod do střední váhy a až následně atakování divize do 93 kilogramů.