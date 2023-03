Fotogalerie +1

Loni po 1267 dnech přišel o pás krále veltrové divize, nyní se pětatřicetiletý Usman připravoval na sladkost odplaty. Potřetí v kariéře totiž čelil Leonu Edwardsovi, kterého za první úspěšnou obhajobou hnala i slušná podpora domácích fanoušků. Ta bouřlivě ocenila každý příznivý moment z pohledu domácího bojovníka.

Byl to ale paradoxně Usman, který si většinu času připadal jako na lovu. Na soupeře vyvíjel tlak, naháněl po všech možných místech klece, jenomže o čtyři roky mladšímu rivalovi to vůbec nevadilo. Dařilo se mu totiž hrozit z kontrů a v několika případech tvrdě trestal. Usman marně hledal recept, zkoušel jak chodit do přestřelek, tak situace svazovat či brát na zem. Ani v jednom případě se ale nejednalo o zdánlivě nic úspěšného.

🚨🚨🚨 INCROYABLE ! LEON EDWARDS 🇬🇧 S'IMPOSE FACE À KAMARU USMAN 🇳🇬 VIA DÉCISION PARTAGÉE ! AND STIIIIIIL 🏆 #UFC286 pic.twitter.com/7PxfCjhKj5 — ARENA (@MMArena_) March 19, 2023

Kaňka pro Edwardse přesto přišla. Při jedné z obran proti takedownu se přidržel pletiva a sudí po zhlédnutí opakovaného záběru mu odečetl bod. Anglického fightera s jamajskými kořeny to paradoxně nijak nerozhodilo. Pokračoval ve stejném tempu a spíše vyčkával, co stále aktivní soupeř předvede. Sám byl extrémně nebezpečný, a to především v momentech, kdy si Usman natolik věřil, že útočil s rukama dole.

UFC 268 hlavní karta, výsledky Leon Edwards - Kamaru Usman Vítěz: Edwards (body - majority) Justin Gaethje - Rafael Fiziev Vítěz: Gaethje (body - majority) Gunnar Nelson - Bryan Barbarena Vítěz: Nelson (1. kolo - submise) Jennifer Maiová - Casey O´Neillová Vítězka: Maiová (body - jednomyslně) Roman Dolidze - Marvin Vettori Vítěz: Vettori (body - jednomyslně)

Ani v závěru zápasu nebylo o vítězi jasno. Bojovníci tak žili další minuty v nejistotě a museli tak ze sebe vyždímat zbytky sil. Misky vah se přesto překlápěly právě na stranu Edwardse, který stále trefoval tak kvalitně jako v úvodu zápasu a nekompromisním výkonem si nakonec dokráčel pro bodové vítězství (2x 48-46, 47-47).

Veltrová divize tak má stále stejného krále a po vyhlášení propukl v londýnském hledišti obrovský gejzír radosti. Naopak Usman potřetí v kariéře na Edwardse nestačil a v nejbližších dnech musí najít plán, jak se k titulu zase příblížit.

Šestý zápas mezi elitou má za sebou také aktuálně jeden ze dvou slovenských zástupců Ľudovít Klein, který změřil síly s domácím fighterem Jaiem Herbertem. A krev na sebe nenechala dlouho čekat. Ačkoli rodák z Nových Zámků byl v prvním kole v dominantní pozici, přesto se nechal hned několikrát zaskočit. Nejprve „vybruslil" ze soupeřovy páky na ruku, následně si nekryl obličej a přímo nad oko přiletělo několik tvrdých up kicků, které měly za následek poměrně značnou otevřenou ránu u obočí.

Ve druhém kole konečně Klein naplno rozbalil své boxerské umění a několika svižnými kombinacemi otřásl soupeřem. Pomohly mu také dobře mířené lokty a před poslední pětiminutovkou tak zřejmě bylo na body srovnáno. Poté přišel zásadní okamžik. Herbert u pletiva kolenem trefil soupeřův suspenzor a celou situaci zopakoval i za necelou minutu. Hlavní sudí bez většího váhání reagoval sebráním bodu.

Herbert vs Klein goes down as a majority draw. #UFC286 pic.twitter.com/FFAU31btRj — UFC (@ufc) March 18, 2023

Závěr zápasu byl v režii Angličana. Nejprve se mu povedl takedown a následně soupeře dlouhou dobu držel pod sebou. Klein sice na několik desítek vteřin situaci přetočil, přesto to byl Herbert, který byl téměř do závěrečného gongu ve výhodnější pozici. Vyrovnaně to viděli také bodoví sudí, kteří i díky stržení bodu pro Herberta nakonec rozhodli o remíze. Klein si tak po šestém duelu drží bilanci 3-2-1.