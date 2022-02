Do turnaje, jenž se uskuteční 26. února, přitom nezbývá zrovna moc času. OKTAGON 31 v pražské O2 Areně měl divákům nabídnout i ukrajinsko-ruský souboj. Andrej Kalašnik se měl tváří v tvář postavit Arturu Karavajevovi a o případném zrušení zápasu nemohla být před několika týdny ani řeč. Situace se ale změnila. Spor mezi Ruskem a Ukrajinou vyeskaloval v extrémní rozměry, proměnil se ve válku a na to musela reagovat i organizace OKTAGON MMA.

„Po velmi dlouhém zvažovaní situace jsme se nakonec rozhodli, že zápas Kalašnik vs Karavajev se pro tuto chvíli ruší. Naprosto odsuzujeme válečnou agresi a samozřejmě plně podporujeme Andreje, který ma své kořeny a část rodiny stále na Ukrajině. On sám chtěl sportovně bojovat úplně nejvíc," informovala česko-slovenská organizace na sociální síti.

Po zvážení všech možných důsledků byl zápas nakonec zrušen. „Oba kluci chtěli nastoupit a bojovat a dlouho jsme si všichni mysleli, že to tak bude nejlepší. Nakonec však vzhledem ke zvážení všech možných důsledků a také možnosti zneužít jejich sportovní zápas pro něco jiného než k čemu byl určen - zápas stahujeme z programu," pokračoval největší hráč na domácí scéně.

Organizace pochopitelně stojí jak na straně Ukrajince Kalašnika, tak i na straně Rusa Karavajeva. „Zároveň chceme deklarovat, že Artur je náš kamarád a skvělý bojovník. Na tom se za pár měsíců od jeho vítězství v naší organizaci nic nezměnilo a změnit nemohlo. Kdykoliv to bude možné, rádi jej uvidíme zpět v naší organizaci," stojí ve vyjádření.

Netrvalo dlouho a k situaci se na Instagramu vyjádřil také Kalašnik. „Tenhle zápas nese bezpečnostní riziko. Nevím, jak by se zachovali diváci v hale, jaká by byla moje a Arturova bezpečnost. Ani jeden z nás to zápas ale nechtěl zrušit, byli jsme připraveni nastoupit. Rozumím, že OKTAGON se snaží chránit nás i průběh turnaje," měl pochopení sedmadvacetiletý zápasník.