Brněnský samopal se v loňském roce představil v kleci dohromady dvakrát a pokaždé z toho byl úspěšný zářez. Sedmadvacetiletý zástupce Jetsaam Gymu nejprve na body porazil Tomáše Bola, poté překvapil nesmírně rychlou výhrou proti Christianu Jungwirthovi. Kalašnik tak dělá vše pro to, aby se přiblížil k titulové šanci. Jak daleko od ní bude po zápase s Arthurem Karavajevem?

Naposledy jste zápasil před půl rokem. Jak se na zápas těšíte?

Rozhodně se těším. Ten poslední zápas, co jsem měl, tak byl po dlouhé době s diváky. Pro mě to byl skoro jako nový zážitek, protože člověk nebyl na ty diváky v té době moc zvyklý. Uvědomil jsem si, že člověk ty fanoušky a atmosféru v hale potřebuje. Teď to bude ještě ve větší hale, vlastně v největší v České republice. Bude to velká show a výborný galavečer. Moc se na to těším. Bude to největší akce, na které jsem startoval.

Pro vás to tedy bude poprvé v O2 areně?

Ano. Minule jsem sice měl zápas v Praze, ale to bude v O2 Universum, což je značný rozdíl.

Je tedy rozdíl zápasit před tisícovkou diváků nebo před 10 tisíci?

Pro mě je to nová zkušenost, na kterou se hrozně moc těším. Když jsem zápasil v Brně bez diváků, tak mě to bavilo. Podruhé a potřetí to bylo jako kdybych chodil do fabriky na šichtu. Bylo to furt to stejné dokola. Mám rád tyhle změny.

Vy jste původem z Brna. Je pro vás rozdíl zápasit v Brně nebo v Praze?

Komfortnější je to pro mě v Brně, člověk to totiž má za barákem. V Brně mám v hledišti vždycky velký kotel, což člověka žene kupředu. Co se týče Prahy, tak je to pro mě změna. Někdy je ale dobré vyjet někam jinam, člověk má klid od ostatních a je zavřený jenom na hotelu. Jsem s tímhle spokojený a rozhodně mi to nevadí.

Budete zápasit v „domácím" prostředí. Berete to jako výhodu?

Myslím si, že to výhoda bude. Já to hodnotím podle posledního zápasu, jak sem se cítil v šatně, před zápasem. Měl jsem totiž čtyři zápasy bez diváků a v podstatě jsem nastupoval jako na trénink. Diváci jsou zkrátka něco jiného, je to ještě větší adrenalin a motivace. Podle mě mi to pomůže, snad se nebudu mýlit.

Nebudete před tolika lidmi nervózní?

Nervozita je u každého zápasníka. Kdo říká, že ne, tak kecá. S tím se musí pracovat a tu nervozitu přeměnit v adrenalin nebo v agresi k tomu boji. Záleží, jak se s tím člověk popasuje a pokud se mu to nepovede a podlehne tomu, tak je to špatně. Pak jen těžko může vyhrát.

Nyní se připravujete na zápas s Rusem Arthurem Karavajevem. Na co jste se v přípravě zaměřovali?

Bylo to celkem jednoduché. Zaměřovali jsme se na svůj styl, protože Karavajev je komplexní zápasník. Umí zaboxovat a je kvalitní i na zemi. Nemá nějakou disciplínu vyloženě horší. Je to něco jiného, než se připravovat na zemaře nebo postojaře. Tam je to dané. Musím v zápase využívat svých silných stránek. V přípravě jsme si vyzkoušeli nějaké modelové situace, viděli jsme v zápasech, co dělá za chyby, takže se toho snažíme využít.

Andrej Kalašnik uškrtil Němce Jungwirtha hned v prvním kole. Nic mu nedovolilVideo : Oktagon TV

Karavajev má obrovské zkušenosti z prestižní organizace RCC, navíc je zápasově ostřílenější. Bude podle vás v zápase favorit?

Myslím si, že ano. Podle sázkových kanceláří favorit bude. Mně to ale nijak nevadí, naopak mě to víc motivuje. Je ze mě sundaný tlak favorita a jsem v mnohem komfortnější pozici. Minulý zápas jsem byl také outsider, takže mi to problém nedělá. Ba naopak.

Bude to pro vás nejtěžší soupeř v kariéře?

Každý soupeř, co je přede mnou, tak beru, že je nejtěžší. Naposledy to byl Jungwirth, předtím Bolo nebo Primera. Statisticky se to ale takhle může brát. Je totiž o 100 míst lépe postavený v žebříčku. Kdybych bral, že to bude lehčí soupeř, tak podle toho by vypadala příprava. Ve výsledku jsem si sám sobě nejtěžším soupeřem. Musím si to podle toho nastavit v hlavě a jít do zápasu maximálně koncentrovaný.

Karavajev drtivou většinu zápasů vyhrál až na body. Je to jedna z variant, na kterou se musíte připravit?

Jak jsem řekl, je komplexní. Má takový styl. Umí zawrestlit i zaboxovat. Nic nemá nijak extra slabé a podle toho vypadají jeho výkony. Když jsem se díval na jeho zápasy, tak v některých třeba jenom boxoval. V tom dalším byl pro změnu jenom na zemi. Zkrátka s tím umí pracovat. Každopádně bych to nechtěl dotáhnout na bodové rozhodčí, primárně nám jde o to vyhrát a ukončit soupeře.

Pakliže by se vám povedlo vyhrát, berete to jako další velký krok k titulu?

Každopádně. Myslím si, že by mě to určitě mělo posunout dopředu. Karavajev je totiž o zhruba 100 míst přede mnou, ve světovém žebříčku se pohybuje kolem první stovky. Tam je podle mě také David Kozma. Kdyby se mi povedlo vyhrát, mělo by to podle mě znamenat velký krok k titulu.

Jak vlastně probíhala volba soupeře? Byla ve hře i další jména?

U nás probíhá volba soupeře jednoduše. Řeklo se, že chceme startovat v O2 areně a byl nám nabídnut první soupeř, kterého jsme vzali. Podobně jsme to měli také u předchozích soupeřů. My si nikdy nevybíráme, nejsme jako ostatní. Každého prvního soupeře, kterého nám nabídl Ondra Novotný (promotér), tak jsme vzali.

Zápasit budete na hlavní kartě. Je pro vás zásadní rozdíl startovat v rámci Prelims nebo na hlavní kartě?