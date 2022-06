Psychicky náročná práce, která si žádá maximální pozornost a pohotovost reakce. MMA rozhodčí to nemají vůbec jednoduché. Jejich zdánlivě nenápadná role se může vmžiku proměnit v prekérní situaci. I proto je potřeba vzhledem k dynamice MMA, kde se neustále objevují nové prvky boje, bezpodmínečně znát nejrůznější zápasové situace. Jakákoliv chyba nebo přehlédnutí totiž může okamžitě přinést vlnu nevole a kritiky.

Nejen o tom se rozpovídal jeden z nejzkušenějších rozhodčích na tuzemské scéně Jakub Müller, který v současné době působí jako šéf komise rozhodčích v organizaci RFA. Navíc jako jediný český sudí dohlížel na UFC zápas přímo v kleci.

Jak hodnotíte úroveň domácích MMA rozhodčích?

Já se nechci do někoho trefovat, takže to řeknu obecně: úroveň MMA rozhodčích je špatná na celém světě. Hraje v tom roli několik faktorů. V první řadě peníze. Jen hrstka lidí se opravdu pískáním živí na plný úvazek. Ostatní to mají jako hobby nebo brigádu. Dále malý počet školení, nulová odpovědnost (něco pokazím, ale nepřijde trest). A to, že spousta rozhodčích ten sport absolutně netrénuje, tím pádem především o boji na zemi nic neví. A naopak zase bývalí výborní fighteři třeba rozumí technikám, ale mají problém si přečíst a zapamatovat pravidla, popřípadě bodují tak, jak se bodovalo za jejich časů (před rokem 2017 platila jiná bodovací kritéria).

Myslíte, že se v rozmezí několika let jejich kvalita zvýšila?

Myslím, že na místní scéně v podstatě působí v roli rozhodčích ty samé tváře a úroveň je podobná již řadu let. Naopak jsem přesvědčen, že větší účast rozhodčích z ciziny celkovou úroveň zvedla a sám jsem po tom volal už několik let.

Dala by se jejich kvalita srovnat s nějakou další zemí, která je na tom podobně?

Celková úroveň je plus minus stejná jako v Polsku, ale mají tam podle mého názoru více rozhodčích světové úrovně.

Je to psychicky hodně náročná práce?

Která práce není? Dělat na kase a poslouchat celou šichtu blbé řeči zákazníků taky musí být náročné. Vadí mi alibistické řeči typu: je to těžká práce, zkuste si to sami, když jste tak chytří. Pokud mi pilot letadla svou chybou zabije rodinu, taky se nebudu chlácholit tím, že to je těžká práce a sám bych to nezvládl lépe. .

V poslední době panuje na česko-slovenské scéně hodně nevole ohledně výsledků zápasů, čím si to vysvětlujete?

Fanoušek si platí za lístky a PPV a má právo vyjádřit svůj názor. Celkově je lidská přirozenost vyjadřovat spíše negativní emoce. Když se zavedly roušky, tak 95 procent komentářů bylo o tom, jak jsou k ničemu. Když je zrušili, tak 95 procent komentářů byla o tom, jak tím podepisujeme rozsudek smrti tisícům důchodců. U většiny zápasů, kdy fanoušci vyjadřují nespokojenost, se jedná o těsné zápasy, které mohly jít na obě strany. Tím se bohužel hodně odvádí pozornost od opravových chyb a přešlapů, které by se měly opravdu nějakým způsobem řešit. A těch tady také pár bylo.

Sudí je poté terčem urážek ze všech možných stran. Jak by se s tím měl vypořádat?

Mělo by mu to být jedno. Pokud nezačneme pořádat zápasy, ve kterých na konci vyhlásíme oba jako vítěze, tak vždy bude jedna strana naštvaná. A mnohem lehčí je obvinit rozhodčího než sám sebe. Rozhodčí má v první řadě zodpovědnost za zdraví zápasníků, v druhé řadě za to, aby byla pravidla dodržena do puntíku. Není tam od toho, aby se zavděčil promotérům, zápasníkům nebo trenérům.

Je to opravdu dáno tím, že fanoušek nezná systém bodování a vlivem průběhu zápasu může být přesvědčen o opačném výsledku?

No, to nevím. Pokud se třeba fanouškům nezdá výsledek zápasu Brito – Kníže, tak to bude spíš tím, že systém bodování znají.

Naposledy se hodně mluvilo o zápase Kértész – Veličkovič, kdy většina lidí viděla jako vítěze Kértéze, ale vyhrál Veličkovič. Viděl jste zápas? Jak byste to nabodoval vy?

Neviděl, ale dal jsem to k nabodování pracovní skupině, kterou mám v rámci vzdělávání o pravidlech. 70 procent lidí vidělo výsledek stejně jako bodoví rozhodčí na místě.

Dalším příkladem je třeba souboj Tomáše Bola a Václava Mikuláška, kdy druhý jmenovaný prohrál na verbální vzdání.

Každý člověk, který měl někdy zápas v grapplingu, BJJ, sambo nebo MMA ví, že pokud v submisi zařve, je to automaticky bráno jako verbální submise. Takže ano, na milion procent správně posouzený, není vůbec o čem debatovat.

Vidíte do budoucna nějakou změnu, která by fanouškům pomohla vysvětlit systém bodování? Například videorozbor a podobně?

Bodovací kritéria, platná od roku 2017, mají přesně tři A4 plus jeden malý odstaveček a jsou psaná velice jasně a srozumitelně. Pokud někdo byl někdo líný si je přečíst, tak nečekám, že se to v dohledné době změní.

V současné jste době šéfem komise rozhodčích v organizaci RFA. Co říkáte na výkony tamních rozhodčích?

Co udělal tým správně, beru jako samozřejmost. Co bylo špatně, to jsem dotyčným vysvětlil a pokusíme se do budoucna napravit. U jednoho člena týmu došlo k disciplinární akci. Každopádně jsem rád, že jsem byl schopen postavit mezinárodní tým, kdy na poslední akci 6 rozhodčích mělo 6 národností. To nemůže ani největší škarohlíd brát jako minus.

Je opravdu možné, že RFA se v budoucnu dostane na vyšší úroveň než OKTAGON?