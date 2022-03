Vrchol posledního turnaje organizace OKTAGON MMA. Souboj mezi Bojanem Veličkovićem a Mátém Kertészem se divákům musel líbit. Zatímco první kolo ovládl prvně jmenovaný, v nadcházejících minutkách měl převahu maďarský zápasník, který podle drtivé většiny i promotéra Ondřeje Novotného kráčel za vítězstvím.

Při závěrečném vyhlašování výsledku se ale všichni tři bodoví sudí poměrem 29-28 přiklonili k výhře Veličkoviće a reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Překvapena byla drtivá většina fanoušků, údiv neskrýval ani současný šampion veltrové váhy David Kozma. K samotnému duelu se s odstupem několika hodin vrátil i rozhodčí Pavel Touš, který v daném zápase plnil roli supervizora.

Vy jste byl v zápase mezi Bojanem Veličkovićem a Mátém Kertészem v roli supervizora. Co jste na závěrečné rozhodnutí sudích říkal?

Když jste v roli rozhodčího jako divák, tak to vždycky ovlivní poslední dvě kola zápasu. Ty si pamatujete nejvíc. Tenhle zápas byl specifický v tom, že první kolo vyhrál Bojan, což nemůže nikdo zpochybnit. Ve druhém kole, když mi nesli bodovací lístky, tak jsem byl sám zvědavý, kdo ho dostane. Nebyl jsem překvapený, že ho dostal Bojan. Stejně tak bych nebyl překvapený ani, kdyby to dostal Máté. V tomhle zápase rozhodovalo druhé kolo. To všichni tři sudí přisoudili Veličkovićovi. Přisoudit znamená klidně o jeden úder. I pro mě to bylo kolo, které bylo fakt těsné. Třetí kolo zas vyhrál Kertész. Těsný výsledek 29-28 ovlivnilo i to, že ten zápas dělal Máté, který na soupeře tlačil. To ale pro výsledek zápasu nic neznamená, tlak není rozhodující faktor. Těmi jsou signifikantní údery a damage, což podle bodových rozhodčích bylo na straně Veličkoviće.

Když tedy byl Veličković označen za vítěze, nebyl jste překvapený?

Nebyl. Spíš jsem byl překvapený z negativních reakcí. Myslím si, že tomu nahrály dvě věci. Jednak jsme byli v Šamoríně, kde bylo 80% Maďarů, na druhou stranu lidé u televizních obrazovek slyšeli Ondrův (promotér) komentář, který se nechal strhnout Mátého výkonem. To pak diváky může ovlivnit. Lidé na to koukají jako na celek, pro nás pro rozhodčí je každý kolo zápas. Uděláte kolo a další začínáte od nuly. Ty výsledky se sčítají. Té kritice navíc nepřidalo ani to, že Bojan byl po zápase takový frajer a řekl, že toho měl dost a byl těsně před ukončením.

Měl být vítězem Máté Kertész? Bojan Veličković vyhrál, ale neradoval se a diváci bučeliVideo : Oktagon TV

Vy byste to tedy také nabodoval poměrem 29-28 pro Veličkoviće?

Nedokážu říct, protože jsem to nebodoval. Nebyl jsem ale překvapený výsledkem. Já jsem na to koukal jako supervizor, nepsal jsem si jednotlivý průběh zápasu, koukal jsem na to jako na celek, stejně jako každý jiný fanoušek. Jen jsem kontroloval a zapisoval jednotlivé bodové výsledky. Až se na to znovu podívám na videu a celý zápas si odboduju, tak budu chytřejší.

Jak je tedy možné, že se naprostá většina fanoušků shodne na výhře Kertésze, a přesto je vítězem Veličković?

Při vší úctě k těm fanouškům, které nechci nijak urazit, tak nerozumí systému bodování zápasů. Rozhodčí měli devítihodinový seminář s jedním z nejlepších rozhodčích na světě Clemensem Wernerem. Metodika bodování MMA je věda. Stalo se mi milionkrát, že když na zápas koukáte jako fanoušek a ne rozhodčí, tak jste někdy výsledkem překvapeni. Když si ale sednete a začnete hodnotit průběh boje, jak byl zápasník aktivní, kolik trefil signifikantních úderů, pak jste překvapení, co vám ve finále vyjde. Tohle je ukázkový případ toho, že když zápasník celé třetí kolo a třetinu druhého kola přehrává soupeře, tak si lidé samozřejmě myslí, že jasně vyhrál. Nepamatují si ale, že prohrál celé první kolo a tři čtvrtě druhého, což už nejde změnit. Navíc čím jsou zápasy delší, o to je to horší. Tu kritiku do jisté míry sice chápu, ale ne takhle obrovskou. Lidé asi nemají srovnání. Když se podívají na nějaké turnaje UFC, kde je elita, tak třeba budou také překvapeni z bodových výsledků.

Máte nějakou zpětnou vazbu od sudích, kteří ten zápas bodovali?

Správný postup je takový, že by se k tomu nikdy neměli vyjadřovat, pokud tedy není podaný protest, což v tomhle případě nebyl. Po každém turnaji si jako rozhodčí sedneme a jednotlivé problémy i neproblémy řešíme. Za celý tenhle turnaj jsme se všichni bodoví rozhodčí shodli v každém zápase a v každém kole jednotlivého zápasu. Všechny výsledky jsme měli všichni stejné.

Promotér Ondřej Novotný řekl, že v následujících dnech se udělá videorozbor zápasu. Je to podle vás správný krok?

Dělali jsme to už dřív. Videorozbor bude dělat Vojtěch Novák, který ten zápas bodoval. Budou s OKTAGONem vteřinu po vteřině vysvětlovat, proč a z jakého důvodu nabodoval jednoho či druhého zápasníka. Pak ty lidé pochopí, jak rozhodčí pracují. Lidé na to ale koukají v emocích. Mě se také kolikrát stalo, že jsem se na zápas koukal jako fanoušek a byl jsem výsledkem nasr*anej, když jsem si k tomu ale sednul s tužkou a papírem, psal jsem si jednotlivé aspekty boje, tak jsem si říkal, že to nabodovali správně. Neříkám, že neuděláme chybu, ale nemyslím si, že je to tenhle případ.

Překvapení pro všechny. V hlavním zápase přiřkli rozhodčí vítězství VeličkovićoviVideo : Oktagon TV

Myslel jste si v tu chvíli, že se Kertész proti výsledku odvolá?

Protest by byl bezcenný, výsledek nejde otočit ani dát no contest. Jen v případě, že by byla chyba u bodových výsledků, v jejich sčítání. Klobouk dolů před Mátém, že protest nepodal. Ve finále by to ale stejně nemělo žádný smysl. Podle moderních pravidel nejde výsledek otočit na přebodování.

Jak to podle vás vnímají rozhodčí? Jsou terčem kritiky a příště se třeba budou bát rozhodnout podobně.