Předzápasové předpoklady se nepotvrdily a oba bojovníci se do sebe pustili hned od úvodních vteřinek. Zatímco úvod patřil Veličkovićovi, nadcházející minuty ovládl jeho soupeř, který si především díky precizní práci na zemi pomalu a jistě kráčel za vítězstvím. Po uplynutí časového limitu si téměř každý řekl „Kertész jednoznačně vyhrál", avšak konečný výrok sudích jednoznačně šokoval.

Obrovskou frustraci v sobě neskrýval ani poražený Kertész, který se k celé situaci vyjádřil na pozápasové tiskové konferenci. „Všichni jsme slyšeli, co se v hledišti odehrálo po zápase. Tenhle výsledek není dobrý pro organizaci, pro sport a v konečném důsledku ani pro Bojana," vyjádřil se maďarský zápasník.

Na poraženého navázal i promotér Ondřej Novotný. „Organizace poskytuje maximální možné množství prostoru, abychom měli co nejlepší rozhodčí. Pískají ty největší turnaje. Bodování se neustále vyvíjí, je to sakra těsný výsledek. Někdy je to o jeden úder, pohled nebo úhel. Ne každý rozumí pravidlům, ne každý je bodový rozhodčí," vysvětlil promotér.