Již 11. června se uskuteční dlouho očekávaný turnaj UFC 275 v Singapuru, jehož vrcholem bude titulová bitva polotěžké váhy mezi Jiřím Procházkou a šampionem Gloverem Teixeirou. Střet dvou odlišných stylů nabízí celou řadu scénářů. Zatímco někteří předpovídají rychlý duel, najdou se i tací, kteří vyhlížejí i pětikolovou bitvu. Podle české MMA ikony Andrého Reinderse výrazně napoví první kolo, které klidně může i rozhodnout. Nejen o tom se elitní trenér rozpovídal v rozhovoru pro Sport.cz.

Koho tipujete jako vítěze zápasu?

Samozřejmě jako Čech, kamarád a fanoušek Jirky Procházky, budu tipovat trochu emočně. To znamená, že věřím ve vítězství Jirky. Na druhou stranu objektivně vím, že to bude pro něj hodně těžký zápas. Glover Teixeira je opravdu velezkušený bojovník, který díky svým silným stránkám může Jirku ohrozit a porazit.

A kdybyste si měl vybrat kolo a způsob ukončení zápasu?

Jirka ve třetím kole na KO.

Jak bude vypadat průběh souboje? Dá se očekávat pětikolová bitva?

Klidně to může být na pět kol. Upřímně si ale myslím, že rozhodující bude první kolo. Tam se hodně ukáže, jak si ty dva odlišné styly proti sobě sednou. Jestli si Jirka dokáže udržet prostor, distanc, dokáže se dostatečně hýbat a trefovat Glovera. Případně si vytvořit prostor na nějaký knokautový úder, což předpokládám bude spíš v pozdějších kolech. Nebo, jestli ho Glover dokáže zkrátit, uklinčovat, utahat a stáhnout pod sebe na zem. Každopádně první kolo hodně ukáže, jak se zápas bude dál vyvíjet.

Pro koho by byl výhodou delší zápas?

Jirka je na tom kondičně i mentálně velmi dobře. Glover je sice velezkušený bojovník, který se potkal s kde kým v oktagonu, ale samozřejmě může začít být frustrovaný tím, že se mu nebude dařit Jirku stáhnout pod sebe. Může začít dělat chyby a otvírat se ve snaze klinčovat. Právě to může být Jirkova cesta k tomu, aby ho trefil nějakým úderem.

Co může na Teixeiru fungovat?

Jirkova nejsilnější stránka je nepředvídatelnost. Má takovej zvláštní styl, který je těžký napodobit i v rámci tréninkových partnerů. Glover sám naznačoval, že je složité pro něj shánět lidi, kteří by mu ho v tréninku simulovali. Pro Jirku hraje i mentální připravenost, kterou je na tom skvěle. V jeho stylu, který pro laika může vypadat chaoticky, skrývá svou dokonalost, kdy kontroluje své tělo i údery. Ví přesně na centimetry, kam úder trefí. Kolikrát dokáže dát takový úder, který kdyby dopadl, tak toho sparing partnera knokautuje. Jirka ale zastaví centimetr před jeho bradou. Sám jsem byl i několikrát svědkem, často trénuje s mými bojovníky.

Čekáte, že Jiří do toho půjde opatrně? Přeci jenom jde o titulový zápas.

Jirka je proslulý tím, že ne úplně vždy se drží taktiky, trenéři často v zápasech ztrácejí hlas a nervy. (smích). Na druhou stranu je si jistý sám sebou, že si vypracuje příležitost k finálnímu úderu. On sám si je vědom toho, co potřebuje proto, aby zápas vyhrál. To znamená udržet si vzdálenost, distanc, víc pohybu a postupně rozebírat Glovera, aby došlo ke konečné ráně.

Teixeira je na zemi elita, což předvedl i v titulové bitvě proti Blachowiczovi. Bude podle vás stejná taktika i nyní?

Jsem o tom přesvědčený. Procházkův postoj je hodně nepředvídatelný, nečitelný, je těžké se na něj připravit. Jirkovu postoji se může málokdo rovnat, navíc Teixeira není žádný elitní postojář. Má sice několik ukončení na knokaut, ale především je to wrestler, zemař. Pro Glovera bude největší jistota se snažit zkrátit Jirku a dostat ho na zem pod sebe, kde je opravdu excelentní. Já sám ho uvádím svým svěřencům jako příklad toho, kdo má zem na centimetry přesnou a perfektní kontrolu, kterou pomaličku dokáže přetavit v nějakou submisi.

Jiří se v UFC zatím na zem moc nedostal, je tam podle vás jeho velká slabina?

Nechtěl bych říct, že je to jeho slabina, ale samozřejmě, že není zvyklý tímto způsobem ukončovat zápasy. Když se v nějakém zápase dostal na zem, například v RIZINu, tak spíš byl ohroženej on. Jirka nedisponuje tou technikou, kterou má třeba Glover, ale naopak má v sobě nespoutanou divokost, díky které je i pro technicky vyspělejšího bojovníka těžké ho na zemi kontrolovat. Právě díky tomu často dokáže uniknout z pozic, ze kterých by třeba i technicky vybavenější borci neunikli. I to může být Jirkova výhoda.

Přijde nějaký nečekaný úder? Například loket z otočky jako v minulém duelu proti Reyesovi.

Myslím si, že ano. Glover je tvrdej bojovník, ale může klidně přijít nějaký nečekaný úder. Nejvíc vámi otřesou právě takové rány, které nevidíte a nečekáte. I to je princip knokautu. Hlava, tělo i mozek se pak na to nedokážou připravit. Otřes je natolik velký, že zápasníka vypne. Je teda možné, že Jirka vytasí nějakou techniku, kterou Glover nebude čekat a která bude finální.

Může hrát v zápase roli i to, že Procházka zatím v UFC nenastupoval před diváky?

Jirka byl z RIZINu zvyklej zápasit před velkým publikum. Na druhou stranu je natolik mentálně připravený, že si nedokáže připustit nějaké rušivé vlivy.

Navíc jako první Čech v UFC může dosáhnout na titul. Byl by to největší úspěch českých bojových sportů?

Už jen to, že o titul bojuje, tak si myslím, že je to největší úspěch naší historie. Jsem přesvědčený, že to jenom potvrdí tím, že titul získá. Je to obrovský příklad a motivace pro ostatní zápasníky.

A co v případě neúspěchu, byla by to pro něj velká rána, kterou by dlouhou dobu zkousával? Neprohrál totiž 7 let...