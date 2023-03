Jednatřicetiletý Pannewitz se MMA věnuje už tři týdny, čeká ho ale náročná cesta. „Chci sám sobě i všem ostatním dokázat, že dokážete cokoli, pokud opravdu chcete! Sportovec ve mně teď bude dobývat nejtěžší sport na světě, MMA,“ stojí na stránkách Bildu. Rodák z hlavního města Německa údajně měl na začátku přeměny 139 kg a musí shodit 56 kg, aby se vešel do domluveného váhového limitu 83 kg.

O čtyři roky starší Fenin naopak s tréninky začal před necelým půlrokem, začátky má za sebou. „Chci dokázat sobě i svému okolí, že se stále dokážu hecnout,“ hlásí bývalý reprezentant. „Nedá se to vůbec srovnat s fotbalovým tréninkem. Je to nezvyk. Jediné, co jsem rukama v životě dělal, bylo, že jsem se geloval. Při těžších trénincích jsem se dokonce málem pozvracel,“ pokračoval rodák z Chebu.