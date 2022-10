„Jsem mladší a dravější. Pütz má na kontě už víc titulů a z více váhových kategorií, já ještě žádný. A hrozně stojím o titulový zápas v Oktagonu. V našem sportu platí, že dokud nemáš pás, tak nemáš nic. A přesně to bude v našem zápase hrát roli. Vůle. Že budu víc chtít a že budu hladovější po vítězství," věří bojovník s přezdívkou Meloun. Právě v tomto duelu polotěžké divize, ve které drží pás Karlos Vémola, by se mohlo rozhodnout o dalším titulovém vyzyvateli.

Zajímavý bude jistě pohled i na česko-slovenské měření sil mezi Zdeňkem Polívkou a Samuelem „Pirátem" Krištofičem. Zatímco slovenský bojovník v únoru neúspěšně bojoval o pás střední váhy, naopak Polívka zdárně zapomenul na porážku s Alexem Lohorém. Také v tomto duelu se může rozhodnout o tom, kdo by se v příštím duelu mohl utkat o titul divize do 84 kilogramů.

„Je to tak. Nebo takhle... nevím, jak to má Ondra Novotný vymyšlené, ale dávalo by mi to smysl, aby se vítěz ve svém příštím zápase o titul utkal," konstatuje Polívka, jenž bude v duelu v roli papírového outsidera.