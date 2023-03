„Je to bývalá šampionka americké organizace LFA. Je to taková farma pro UFC, kde obvykle šampionky podepisují právě v UFC, což byl právě i tento případ. Je to tvrdá postojářka, obrácený guard. Nepříjemná soupeřka. To je ale v UFC každá, není moc z čeho vybírat. Když nám ji nabídli, tak jsme to okamžitě přijali," říká pro Sport.cz trenér André Reinders.