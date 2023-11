Ostřílený český samuraj nakonec bez sebemenších problémů zvládl navážit do stanového limitu 93 kg, na váze se ukázalo 92,6. Úleva se dostavila záhy, Procházka klíčový moment „oslavil“ s rukama nad hlavou. Pokud by to naopak nevyšlo, tak by v následných desítkách minut přišel na řadu opravný pokus. Na tyto trable ale naštěstí nedojde.