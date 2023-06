Mělo se přitom jednat o jeden z nejočekávanějších návratů letošního roku. McGregor totiž naposledy zápasil v červenci 2021, kdy si ve třetím vzájemném duelu s Američanem Dustinem Poirierem zlomil dolní končetinu a na dlouhé měsíce ho to vyřadilo z jakéhokoliv fungování v tělocvičně. Až po 18 měsících přišel zvrat a návrat legendárního bijce se blížil.

Milovaný i nenáviděný Ir se nejprve stal koučem populární show The Ultimate Fighter, ve které proti sobě soupeří dva týmy (Chandlerův tým aktuálně vede 4-0 na zápasy) a na samotném konci série si to v ohraničeném kolbišti rozdají také oba trenéři. McGregorův střet se zkušeným Američanem Michaelem Chandlerem byl přitom předběžně stanoven na prosincovou akci UFC 296. Nyní se ale vyskytl jeden problém, a to podstatný...

Conor McGregor and Dillon Danis getting some work in today 🔥 pic.twitter.com/ylWetm223A — Happy Punch (@HappyPunchPromo) June 21, 2023

Podle zahraničních zdrojů se totiž věhlasný irský bojovník nestihl v požadovaném termínu zapsat zpět do antidopingového programu USADA, což je nezbytnost pro každého bojovníka slavné UFC. Další podmínkou pro návrat do klece je být součástí testovacího programu minimálně po dobu šesti měsíců, což v tuto chvíli McGregor nesplňuje. Do 16. června, což byl požadovaný termín, navíc nepředložil vzorky a není tak způsobilý k boji.

Situace pochopitelně naštvala právě nadcházejícího McGregorova soupeře. „Beze srandy, kde ten chlap sakra je?" ptal se na Twitteru. „Viděli jsme zprávu, že Conor není v programu USADA. Do 16. prosince zbývá 179 dní, což je poslední PPV turnaj v roce. A ještě k tomu se USADA jako na potvoru dnes objevila u mých dveří," pokračoval zkušený americký bijec, který bez problémů předložil vzorky.

Existuje ale způsob, jak šestiměsíční pravidlo obejít. UFC k němu může sáhnout za „výjimečných okolností", bojovník je ale povinen předložit dva negativní vzorky. V minulosti se to povedlo například Američanu Brocku Lesnarovi, který v roce 2014 nemusel podstupovat čtyřměsíční program. Zvrat ale přišel po jeho návratu do klece. Lesnar měl po zápase pozitivní test na doping, v jeho těle se objevily antiestrogenní látky Klomifen a Letrozol.

No joke… WHERE THE FOOK IS THAT GUY? pic.twitter.com/pX5RmOFSdK — Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) June 21, 2023

McGregor přitom již dříve trval na tom, že povinný půl rok pod dohledem USADA obejde právě předložením dvou negativních testů. Antidopingový program toto tvrzení však vyvrátil. „V našem stanovisku jsme dali jasně najevo, že Conor by měl být v testovacím programu po celé šestiměsíční období," stojí v prohlášení.

Nutno dodat, že slavný bojovník minulý měsíc ubezpečil všechny příznivce, že se v letošním roce do klece vrátí. „Je to hotová věc. Do konce tohoto roku budu zpátky v kleci. Chystám se na to," ujišťoval novináře ve své restauraci. „Zápas s Chandlerem bude potvrzen až skončí UTF, poté budeme mít pro fanoušky datum," svěřil se koncem května.