V neděli 12. června v brzkých ranních hodinách (přibližně 06:30h SEČ) to vypukne. Jiří Procházka se po dlouhých měsících čekání konečně postaví tváří v tvář brazilskému šampionovi polotěžké váhy UFC Gloveru Teixeirovi. Českého zápasníka do duelu požene i obrovská podpora nejen z řad fanoušků. V titulové bitvě mu drží palce i nejlepší čeští a slovenští MMA zápasníci, kteří si pro Sport.cz troufli tipnout průběh i vítěze šampionského zápasu. Své názory nabídli i promotéři dvou největších bojových organizací na tuzemské scéně. Souboj o pás předpověděl také Procházkův někdejší přemožitel Srb Veličkovič.

Karlos Vémola (zápasník Oktagon MMA)

Teixeira je velice zkušený zápasník, ale myslím si, že zápas bude probíhat naprosto pod kontrolou Procházky. Jiří bude v postoji rychlejší a pokaždé, když se ho Teixeira bude snažit hodit na zem, tak se mu podaří to odmítnout. Nebudou se mu dařit takedowny a v postoji nebude na Jiřího stačit. Teixeira toho navíc hodně vydrží a má bombu, knokautový úder, na což si Jirka musí dát trochu pozor a nikam nespěchat. Jiří by měl v zápase jednoznačně dominovat rychlostí, tvrdostí, silou a tím, jak je mladý a agresivní. Teixeira je skvělý šampion, ale nebude mu stačit. Jirka ho utrápí a ve druhém nebo třetím kole ho ukončí.

Patrik Kincl (zápasník Oktagon MMA)

UFC titul by pro domácí scénu znamenal obrovský úspěch. Nevím, jak moc by ho česká veřejnost ocenila, ale v tak obrovské konkurenci, v tak malé zemi, s tak špatnými podmínkami, by se tenhle úspěch rovnal zázraku. Něco takového si před pár lety nedokázal představit ani ten nejoptimističtější fanoušek. Průběh zápasu je více méně jasný a slavit úspěch bude ten, kdo dokáže diktovat vývoj zápasu. U Jirky to bude o postoji a Glover se bude snažit přenést souboj na zem. Glover nebude stačit na Jirku kondičně, ale podle mě bude mít váhovou a silovou převahu. Bude těžit z delších klinčů, poziční hry na zemi a bude se snažit, aby tam Jirka udělal chybu a nabídl mu škrcení nebo nějakou páku. Procházka má v polotěžké váze nejlepší pohyb, a to říkám zcela objektivně. Patří tam k těm lehčím a i díky tomu je to schopen kondičně zvládnout. Mimo pohyb má i precizní mušku a je schopen vygenerovat přesný KO úder z téměř každé pozice. Jsem si jist, že zápas neskončí na body, ale buď KO pro Jirku, nebo submisí pro Texeiru.

Zisk pásu šampiona UFC je pro Jiřího Procházku životním cílemVideo : O2 TV Sport

Samuel Krištofič (zápasník Oktagon MMA)

Jiří v začátku nebo prostředku druhého kola ukončí Teixeiru na TKO. Brazilec bude vymýšlet, bude se pokoušet brát soupeře na zem a snažit se to svazovat. Procházka bude muset být opatrný, ale i tak si myslím, že se Teixeirovi povede v prvním kole vzít soupeře na zem. Jiří se z toho dostane, bude silný, postaví se a Teixeiru v prvním kole unaví. Ve druhém kole se Jiřímu povede soupeře ukončit.

Václav Mikulášek (zápasník Oktagon MMA)

Fandím Jirkovi, ale zároveň vím, že to pro něj bude hodně těžké. Teixeira je hodně zkušený a ostřílený zápasník, který si umí poradit, když je v nesnázích a krizových situacích. Ať si každý říká, co chce, že je třeba starý, ale pořád může ohrozit ze všech pozic. Otázka je, jak se bude chovat Jirka. Myslím si, že ho Teixeira překvapí a bude chtít zápasit v postoji místo toho, aby šel na zem. Samozřejmě se ale mohu mýlit. Za mě to pětikolová bitva nebude, skončí to před limitem. Každopádně věřím Procházkovi.

Matěj Peňáz (zápasník Oktagon MMA, Dana White's Contender Series)

Věřím, že Jiří vyhraje. Myslím si, že dokáže Teixeiru knokautovat v prvním nebo druhém kole. Ale třebaže by to trvalo celých pět kol, tak si myslím, že fyzicky na tom bude Jiří lépe. Teixeira se boj určitě bude snažit přenést na zem, ale myslím si, že pohybem a tvrdými útoky ho Jiří dokáže eliminovat a dojde si pro vítězství.

Michal Martínek (zápasník KSW)

Myslím si, že zápas nebude mít úplně dlouhé trvání a bude do druhého kola. Jirka je opravdu rychlý a tvrdý a pevně věřím v nějakej tvrdý a drtivý úder. Byl jsem s ním jeden týden během přípravy a opravdu na to tvrdě dřel a doufám, že se mu to povede zúročit. Teixeira je rozhodně nebezpečný, na zemi to může být pro Jirku nepříjemné. V prvním kole to ale přečká a ve druhém Teixeiru sestřelí.

Teixeira už možná nemá potřebu si něco dokazovat, toho bych mohl využít, říká Jiří ProcházkaVideo : O2 TV Sport

David Kozma (zápasník Oktagon MMA)

Teixeira se bude snažit zápas přenést na zem a tam pracovat. S tím Jirka ale bude počítat a ubrání několik pokusů o strh. Zápas tedy bude probíhat v postoji a tam čekám knokaut od Jirky v prvním nebo ve druhém kole. Myslím si, že to bude podobný zápas jako Keita s Buchingerem.

Miroslav Brož (zápasník RFA)

Věřím a hrozně fandím Jirkovi. Jak zamakal, tak to je fakt neskutečné. Myslím si, že je to na nějakou dobu velká titulová šance v UFC, což se jen tak někomu nepodaří. Už jen kvůli tomu mu to přeju. Za mě by mohl Teixeiru vypnout v prvním nebo druhém kole. Jiří si ale musí dát pozor na to, aby ho nehodil na zem. To Teixeira ukázal už v duelu proti Blachowiczovi, který má černý pásek a doslova ho přejel, opravdu to chce dávat pozor. Jirka ale ví, co má dělat. Moje prognóza je, že Procházka vyhraje na KO.

Andrej Kalašnik (zápasník Oktagon MMA)

Je to velká věc pro celou Českou republiku a české MMA. V našich podmínkách, kdy většina do toho ještě pracuje a jeden z nás se dostal do titulového zápasu UFC, je to rozhodně velká věc. Věřím a jsem si skoro jistý, že Jiří zvítězí. Teixeira je nebezpečný, ale Jirka na něj najde cestu. Hodně se mluví, že Teixeira má dobrou zem a wrestling, ale co jsem měl možnost vidět u nás na tréninku, tak se Jiří neskutečně posunul. Nemyslím si, že by pro Teixeiru bylo úplně jednoduché ho dostat na zem. Každopádně se bude snažit snažit napodobit průběh jako proti Blachowiczovi a hodit Jirku na zem a následně ho uškrtit. Jiří to bude negovat svým pohybem a v postoji si s ním poradí. Vidím to na KO ve druhém kole. Jiří se bude v prvním kole snažit nabrat tempo a ve druhém rozhodne.

Martina Jindrová (zápasnice PFL)

Myslím, že Procházka vyhraje, povede se mu Teixeiru ukončit a bude šampionem. Podle mě je po něj Teixeira asi přijatelnější, než by byl Blachowicz. On je z českých zápasníků ten, který si tento úspěch určitě zaslouží.

Jak vypadá příprava těsně před zápasem? Stačí si to občas jen projet v hlavě, prozrazuje Jiří ProcházkaVideo : Sport.cz

Ivan Buchinger (zápasník Oktagon MMA)

Jiří to zvládne a získá titul. Myslím si, že vyhraje ve druhém nebo třetím kole na KO. Zápas bude probíhat hlavně v postoji, kde Procházka rozhodne.

André Reinders (trenér, bývalý zápasník)

Samozřejmě jako Čech, kamarád a fanoušek Jirky Procházky, budu tipovat trochu emočně. To znamená, že věřím ve vítězství Jiřího. Na druhou stranu objektivně vím, že to bude pro něj hodně těžký zápas. Glover Teixeira je opravdu velezkušený bojovník, který díky svým silným stránkám může Jirku ohrozit a porazit. Vidím to na Procházkovu výhru ve třetím kole na KO.

Tomáš Meliš (zápasník Oktagon MMA)

Přál bych to Jiřímu, který by si to určitě zasloužil. Zároveň si ale myslím, že Teixeira ve druhém kole dokáže sáhnout k nějaké submisi, třeba páce nebo škrcení. Něco podobného, co předvedl v titulovém duelu proti Blachowiczovi.

Bojan Veličkovič (zápasník Oktagon MMA)

Pro Jiřího je to skvělá příležitost, jak ukázat své schopnosti. Glover je velmi zkušený, tvrdý soupeř, ale za mě je v tomto duelu favorit právě Jiří. I on má hodně zkušeností, navíc je výrazně mladší, velmi zručný, hodně nepředvídatelný a je velmi těžké ho poslat k zemi. Glover si bude muset pořádně máknout, jestli touží vyhrát. V mých očích vidím Jiřího jako nového šampiona, který se zapíše do historie UFC. Čeští fanoušci na něj budou pyšní.

Ondřej Novotný (promotér Oktagon MMA)

Pevně věřím, že je to Jirkův titul. Teixeira má sice dobrou zem, ale u Procházky je to taková paní Columbová. Všichni mluví o Jirkově slabé zemi, ale nikdo jsme jí nikdy neviděli. Co já mám informace od kluků z tréninku, tak rozhodně slabá není. Jirka je typ bojovníka, který nikomu nechutná a je strašně těžké ho odčarovat. Občas přichází bojovníci, kteří mají anti styl. Je to třeba Adesanya nebo svého času McGregor. Jiří je opravdu nečitelný, divný, nechcete tam s ním stát. S tím vším, co pro to dělá a co vše tomu obětuje, tak mu to přeju. Samozřejmě se ale může stát, že ho Glover trefí. Historicky málokdo vyhrává svůj první titulový zápas. Ale všechno směřuje k tomu, že Jiří je šampion a je to jeho titul. Bude to největší úspěch v historii českého MMA. Nikdo nedosáhl ničeho, co by se tomu rovnalo.

Boris Marhanský (promotér RFA)

Měli jsme možnost s našim týmem zápas probrat a rozhodně ho budeme sledovat. Každopádně za sebe fandím Jiřímu a tipuju, že zvítězí ve druhém kole na KO.