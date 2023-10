Oba bojovníci se přitom naposledy setkali již před měsícem, kdy Cverna rychle porazil rivala Davida Závodu a následně došlo ke staredownu před očekávanou bitvou o titul těžké váhy. Prvně jmenovaný se po ukrajinském pořízkovi ohnal, tentokráte ale u stolu k žádnému fyzickému konfliktu nedošlo. „Na staredownu mi zatlačil na obličej, čímž u mě ztratil respekt, a o to víc chci ten zápas. Mám mu totiž v kleci co vracet,“ reagoval Ukrajinec Orlov, který má i rumunský pas a posledních pět let žije v Praze.

„To mě jako budeš hladit? Já myslím, že tvoje rány vydržím, klidně i s rukama dole a vydržím to. Prostě ti do té rány dám hlavičku a zlomím ti s ní ruku. Pak tě ukončím, takhle to bude. A pokud mě nerespektuješ, tak to je tvoje věc. Já tě respektuju jako soupeře a respektovat budu,“ reagoval nestárnoucí Cverna a vyjádřil se i k soupeřově národnosti. „Je mi líto, co se tam děje. Jsi teď u nás, my se o tebe postaráme a já se o tebe postarám v kleci,“ usmál se na tiskové konferenci.

48letý matador domácí scény se považuje za tahák organizace. „Moji fanoušci, lidi i nelidi, kteří mě nemají rádi, tak všichni vědí, kdo jsem a chtějí to vidět. Na naší scéně je málo těch, kdo jsou vidět tak jako já a Karlos (Vémola). Jsem kontroverzní postava a jsem vidět v jakékoli organizaci. Lidi se přijdou podívat, protože vědí, co se bude dít,“ věří si urostlý hromotluk, kterého již nadcházející sobotu čeká titulový souboj v Nizozemsku v organizaci Hexagon, kde narazí na Francouze Prince Aounallaha. To se Orlovovi pochopitelně nelíbí.

„Ty máš dva týdny před naším zápasem další zápas, to jsi jako blázen, nebo co? Pak řekneš, že máš zranění a nenastoupíš? To budu pěkně v p*deli,“ kroutil hlavou šampion IAF, jenž drtí jednoho soupeře za druhým. Zatím prohrál jedinkrát, a sice s UFC bojovníkem Martinem Budayem. „To budeme my oba, ale samozřejmě se to může stát. V Nizozemsku budu totiž zápasit s fakt kvalitním soupeřem. Nevybírám si šmouly ani mončičáky, ale jen ty nejlepší,“ ujistil Cverna, že nemá v úmyslu ze zápasu couvnout.

Duel těžkých vah je předpokladem po tvrdý zápas, dlouhému boji proto moc lidí nevěří. „Doufám, že uděláme pěkný zápas. Chci si totiž zazápasit s pořádným chlapem. Vím, že ani Žeňa není žádné ořezávátko, tak snad si spolu rozdáme bomby. Já totiž něco ustojím. Jen doufám, že i on ustojí ty moje granáty. Mám je totiž přesně mířené a vím, kdy je kam bouchnout. Na stará kolena jsem ze sebe vyrobil stroj. Jsem tzv. český Tyson,“ věří si český ranař, jenž tradičně chystá vyjet za přípravou i na Slovensko.

Řešilo se také to, zda si to oba pořízci nerozdají jen čistě v postoji. „Mám mnoho možností, jak ukončit zápas, ale teď s ním půjdu postoj. Uvidíme, co bude,“ potěšil svého rivala Orlov, jenž si do něj vzápětí rýpl v souvislosti s používáním cizího jazyka. „Cverna neumí anglicky, takže proto. Asi nedokončil školu,“ narážel. „Já ji nedokončil a nevadí mi to. Dělám byznys a dělám ho tady. Podle mě by se každý měl naučit řeč země, ve které žije. Proč bych se já měl ve své vlasti přizpůsobovat?“ opáčil 48letý zástupce Spejbl Gymu.