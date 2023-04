Souboj vytáhlých ranařů na konci loňského roku skončil až překvapivě rychlou porážkou. Montagnac se postaral o bleskový skalp rozjetého protivníka Škvora, kterého sestřelil k zemi již po 38 vteřinách. Možná ještě kratší zápas, než se očekávalo. „Byl to takový slepý úder, který se stane i na tréninku. Blikne vám a spadnete. Byl jsem nahulenej, ale ne vypnutej," popisuje průběh fatálního úderu Škvor.

Sám ale přiznává, že si s sebou do zápasu přinesl i problémy mimo život bojovníka. „Měl jsem antibiotika na dutiny, ale o to nešlo. Byly tam osobní věci. O těch se ale nechci bavit," tají Škvor, který si zkrátka nemohl dovolit do zápasu nenastoupit. Byl by totiž dlouhé měsíce bez výplaty. „Deset měsíců bez výplaty se nedá. Spíš mě štvalo, že jsem k tomuhle tlačený," líčí úskalí většiny bojovníků, pro které jsou peníze ze zápasů stěžejní část každodenního hospodaření.

Škvor tak přišel o slibně rozjetou sérii pěti výher v řadě, čímž se oddálil i od případného boje o titul polotěžké divize. „Beru to jako zkušenost a do budoucna si chci víc rozmyslet, zda do zápasu nastoupit. Buď půjdu po odvetě, nebo půjdu v žebříčku nahoru," popisuje možnosti. Zároveň jej mrzí fakt, že o prozatímní pás divize do 93 kilogramů zabojuje Slovák Pavol Langer, kterého před rokem porazil.

„V tom mě ta prohra štve. Já i Montagnac jsme Pala Langera slušně porazili, a on teď jde o prozatímní titul. Já jsem naopak v žebříčku propadl hluboko. Je to kariérní zásek," uvědomuje si bývalý kickboxer.

S odstupem čtyř měsíců má šanci své zaváhání napravit. Na turnaji Oktagon 41 v Liberci se utká s ostříleným Angličanem Danem Vinnim, který má 35 zápasů v MMA a mnoho dalších v boxu bez rukavic. „Co jsme koukali, tak je to černý pásek a jezdí po soutěžích. Bude to o tom, kdo si protlačí svůj styl. Tím, že je to boxer, musím být ostražitý v postoji," říká Škvor, který od rivala obdržel i jednu netradiční výzvu.

