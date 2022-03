Kamarádství je už nějakou dobu minulostí, nyní převažuje touha rozdat si to v kleci. Duel mezi Václavem Mikuláškem a Tomášem "Bolo" Melišem se přitom měl uskutečnit již dvakrát, pokaždé z toho ale sešlo. Nyní organizace OKTAGON MMA oznámila nový termín zápasu, kterým je 9. duben. K ostře sledované válce dojde v ostravské areně, což je pro Mikuláška rozhodně vítanou záležitostí.

Třetí termín zápasu, myslíte, že už to konečně vyjde?

Snad ano, snad už se nic nestane. Víceméně mě teď nemůže nic zastavit, proto věřím, že k zápasu dojde. Zaslouží si ho i diváci, kteří na něj dlouho čekají. Snad to teď už vyjde a ten duel jim doručíme. Pokud se tedy nestane něco jiného, vzhledem k situaci, která se děje kolem nás. Člověk proto nemůže na 100 procent říct, že k tomu zápasu dojde, jinak by se z toho zbláznil.

Naposledy byl zrušen kvůli vašemu zranění. Už jste tedy stoprocentně v pořádku?

Ano, i podle psychologa (smích). Každým tréninkem se snažím zrychlovat. Já teď řeším pouze váhu, ale mám na to ještě měsíc, takže bych to měl v pohodě dát. Aktuálně mám kolem 96 kilogramů, na váhu je ale ještě dost času, to nebude problém. Znám i lidi, co musí dávat dolů kolem 20 kilogramů, u mě je to nějakých dvanáct.

Máte od té doby ještě větší hlad po vítězství?

Hlad mám pořád stejný, furt mám motivaci vyhrávat. Ten zápas je takovej, že už to má být potřetí, furt se něco měnilo. Pro mě to ale neznamená nic nového. Hlavně jsem se chtěl motivovat, aby mě to nepřestalo bavit. Raději jsem nad tím dlouho nepřemýšlel, je to lepší.

Stále v tom je podle vás něco osobního?

To není osobní, jen se prostě (Meliš) nezachoval správně. Osobní by to bylo, kdyby mi něco udělal. On si ten zápas vyřval svým chováním, byli jsme kamarádi a teď proti sobě půjdeme do klece. To si kamarádi nedělají. To je můj pohled.

I po druhém zrušeném termínu bylo jasné, že k zápasu v budoucnu přeci jen dojde?

Ano, byli jsme tak domluveni. Zase na druhou stranu to nebyl případ zápasu, o který bych za každou cenu stál.

Zápas byl znovu dán do Ostravy, berete to jako výhodu?

Nevím, jestli je to výhoda, prostě tam budu zápasit. Každopádně jsem rád, že budu v Ostravě. I tak tam přijdou fanoušci, kteří mě hejtují. Jiné místo pro náš zápas ale v úvahu nepřipadá, s Tomášem zkrátka chci v Ostravě.

Tlak tedy na vás nemůže dolehnout?

Kdepak. Kdyby ano, tak by dolehl už teď. V zápase to ale samozřejmě může být něco jiného. Jestli vyhraju, nebo prohraju, tak svět se nezmění. Chleba levnější nebude, lidé budou furt stejní.

Takže, kdyby se ten duel přesunul někam jinam, nechtěl byste ho?

To je jasné, že bych i tak do něj šel. Jinde to ale nemá smysl. Momentálně se zaměřuji na Ostravu, kde bude hukot lidí a snad udělají dobrou atmosféru. I tak není důležité řešit, kde ten zápas bude, ale hlavně, že konečně bude. Za to jsem rád. To, že to bude v Ostravě, tak to jsem jenom radši.

Podáte soupeři po zápase ruku?

Ne, určitě ne. To pro mě nepřipadá v úvahu. Já jsem i řekl, že mu ruku nepodám. Ani kdyby on přišel, tak mu ji nepodám. Je mi jedno, jak se na mě lidé budou tvářit, jestli je to ode mě nesportovní. Já mu ji ale nepodám. Chlap má svoje slovo držet.

Jak podle vás bude zápas vypadat?

Uvidíme, s čím přijde Tomáš, podle toho se nastavím já. Myslím si, že bude chtít boxovat a ukázat, že je podle něj v postoji lepší. Wrestlit se podle mě tolik nebude, ale pochopitelně se mohu mýlit. Já se přizpůsobím všemu a tak to má být.

A co vaše další plány po souboji s Melišem?