Kincla tak dva dny před Silvestrem bude čekat třetí obhajoba pásu šampiona střední váhy, tentokráte se ale poměří se stylem, na který dlouhé roky nenarazil. Slovák Čepo je prototypem ostříleného postojáře, který zlikvidoval poslední čtyři soupeře maximálně do poloviny časového limitu. Výsledkem je titulová bitva, kterou shrábl před Vémolou, jenž marně vyhlížel trilogii.

„Vlasto přináší, co nikdy jiný. Tlak a chaos, což se dnes v MMA už pořádně nevidí. Tím, že přinášíš něco, co nikdo jiný nemá, jsi strašně nebezpečný. Tisíckrát si můžeš říct, že jsou to jednoduché puzzle, u kterých uděláš dva kroky zpátky, vyhneš se dvěma úderům, ponoříš se, dáš takedown a tam to ukontroluješ. To je všechno krásné, dokud tě ten Vlasto netrefí,“ komentuje silné stránky Novotný.

V minulosti se navíc nejednou ukázalo, že se potetovaný Slovák se srbskými kořeny dokáže vymanit i ze zdánlivě beznadějných situací. „Má box a přesvědčení sebe sama, že se dokáže dostat z hodně svízelných situací. Zároveň víš, že ho nevypneš jednou ranou, ale že ho tím jen nastartuješ. Nemůžeš ho podcenit na žádné úrovni. Brada a tvrdost úderu je měřitelná a Vlasto jí má měřitelně tak tvrdou, že přežije všechny ostatní. Je to věc, o které si můžeš tisíckrát říct, že jsi připraven, ale ve finále nejsi, protože frajer má v sobě něco speciálního. Dokazuje to zas a znovu, není to náhoda. Viděli jsme to příliš mockrát, než aby to nebyla pravda,“ hodnotí ranaře s bilancí 12 výher a 2 porážek.

Vůbec poprvé v kariéře ale půjde do pětikolového duelu, naopak Kincl má za sebou hned čtyři titulové duely v řadě. „Vlasto tam nejde na pět kol. Když se to bude protahovat, tak bude zkoušet zůstat a dělat svoji věc. Ve své hlavě tam ale jde na kolo a půl, maximálně dvě a půl. Jde tam Patrika vyřešit a knokautovat. Se štítem, nebo na štítu. To je to krásné a geniální a to, co dělá jeho zápasy elektrizující. Víš, že nepřemýšlí nad patnácti minutami, ale nad tím, že roztočí ten svůj hurikán jménem Vlasto a v tom častěji a víckrát trefí než ty,“ říká s nadšením Novotný.

Mnozí si proto nedokážou představit, že by se z titulové bitvy vyklubala skutečně kompletní pětadvacetiminutová řežba. „Já si dovedu představit cokoliv. Třeba to, že Vlasto natrefuje Patrika, který bude nahulenej, ale zůstane v zápase a s přibývajícím časem půjde nahoru. Viděli jsme spoustu titulových duelů, u kterých lidi byli hodně překvapeni, že v prvním kole byl knockdown a šampion či favorit se do zápasu už nedostali. Vzpomeňme si na zápas Adesanyi se Stricklandem, což je pro tento případ typický,“ přirovnává Novotný nedávný duel ve slavné UFC, kde Američan Strickland v pozici obrovského outsidera sesadil šampiona z trůnu.

„Byly to totiž zdánlivě jednoduché puzzle proti sobě, které představoval Strickland na vyřešení pro frajera, kterým je Adesanya. Najednou se Strickland v prvním kole trefí a ty jsi nahulenej a už to za těch zbývajících dvacet minut nerozchodíš. Jsi tam, něco děláš, ale nejsi zdaleka takový, jaký bys býval, kdyby ten úder nepadl. Do zápasu se pak nedostaneš. Je to otřes celé hlavy, sebevědomí a taktiky. Hodí se použít věta Mika Tysona o tom, že všichni mají plán, dokud nepadne první rána. A ta mění strašně moc věcí. Nebavíme se tady o tom, zda Vlasto trefí hned první ránu, ale zda ji dokáže aspoň jednou trefit a co se bude dít pak. Co se bude dít s Patrikem, když dostane takovou bombu? On není zvyklý dostávat děla, v jeho zápasech to nevídáme. A když to vídáme, tak to nekončí dobře.“