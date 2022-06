Dvě velké organizace na jednom poli? V posledních měsících se to ukázalo jako problém. Po pikantních přesunech zápasníků přišel malér s totožnými termíny turnajů. Konkurenční boj však opět pořádně přidal na intenzitě. A opět v tom hraje roli problém s organizováním galavečerů. Promotér organizace RFA Boris to nejprve na svých sociálních sítích přirovnal k 90 rokům a jejich konkurenčním boji, poté se o tom více rozpovídal v rozhovoru pro Sport.cz.

Vy jste měli na 15. říjen zamluvenou halu v Košicích, kam chce svůj turnaj směřovat i OKTAGON. Chápu to správně?

Přesně tak, loni v září jsme podepsali na tento termín rezervační smlouvu. Když jsme se ale dozvěděli, že OKTAGON bude mít ve stejný termín turnaj v Německu, tak jsme tam volali, jestli bychom mohli náš turnaj například o týden posunout. Nebyl problém, byli pro, řekli, že mají termín ještě o týden dřív. Na to se mě majitel haly ale zeptal, jestli bychom to nechtěli úplně přesunout a tenhle rok tam turnaj vůbec nedělat. Řekli mi, že si tam dává rezervaci na listopad rezervaci i OKTAGON, byli bychom v tom stejném regionu měsíc od sebe.

Jak jste ale řekl, měli jste rezervaci.

Ano, řekli mi, že se nic neděje, omluvili se a řekli, že všechno platí. Včera mi ale volali, že se dohodli s vedením, že nechtěji dva turnaje během jednoho měsíce. Hala je prý v konkurzu a je šance pouze pro jeden turnaj bojových sportů, nebyl by tam potenciál pro dva eventy, nechtěli stát mezi dvěma organizacemi. Následně nám zrušili termín, na oplátku nám nabídli termín na příští rok.

Pod příspěvkem na vašem Instagramu se objevil komentář, že jste dostali výpověď kvůli tomu, že jste chtěli obsadit jen 30% kapacity haly.

Je to blbost, proč bychom chtěli prodávat 30% lístků? Chtěli jsme vyprodat celou halu. Je tam kapacita kolem 3500-4000 míst, to by ani nedávalo smysl.

Jak nepříjemné to je? Nyní musíte hledat nové místo.

Není to nic příjemného, to rozhodně. Místo toho, abychom se zabývali zlepšeními naší organizace a podobně, tak se staráme o takové věci. Na východním Slovensku každopádně zůstaneme, ve hře je ještě druhá velká hala v Košicích, kam jsme už volali a předběžně jsme si jí pokoušeli rezervovat. Uvidíme, zda to vyjde. Každopádně v Košicích nebo blízkém okolí zůstaneme.

Co když se bude v budoucnu něco takového opakovat?

To by za nás řešili naši právníci, protože máme rezervační smlouvu. Taková hala si musí být vědoma, že když udělá něco takového, tak budou následovat právní postihy. Měla závazky a měla se řídit podle nich. Na turnaj jsme měli domluvené zápasníky, rezervované letenky nebo hotel. Měli jsme s tím spojené nějaké náklady.

Co si myslíte o překrývání termínu? Opět jsou tu další turnaje ve stejný termín.

Když jsme na začátku března ohlašovali náš první warm-up, tak oni (Oktagon MMA) si na ten stejný termín dali Šamorín, tak jsme to museli přesouvat. Teď se nám překrývá Ostrava se Štvanicí, což už bohužel nedokážeme přesunout, protože máme všechno rezervované. Dále se nám překrývalo Brno, které se nám povedlo vyměnit. Když se vám takový počet termínů překrývá, tak je to zvláštní. Vnímám to jako konkurenční boj. Uvědomují si svojí velikost a chtějí nás vytlačit, s čímž nemám problém a budeme reagovat. Když se ale kvůli tomu ruší smlouvy, tak mi to přijde za hranou.

Budete i na konci letošního roku oznamovat termíny turnajů na rok 2023?

Uvidíme. Vždycky jsme to chtěli oznámit na celý rok dopředu, plánujeme totiž na celý rok a ne z měsíce na měsíc. Máme dlouhodobé plány. Musíme se nad tím zamyslet, jestli to nebude spíš kontraproduktivní to zveřejňovat takhle dopředu. Vím, že jejich hra je založená na tomhle.

Čekali jste před založením své organizace, že k něčemu takovému dojde?

Vždycky jsou nějaké konkurenční boje, ale určitě jsem nečekal, že to budou v takových rozměrech a takhle za hranicí. Nečekal jsem, že si budou termíny dávat na ty naše.

Jaké vlastně mezi sebou máte vztahy? Mluvili jste spolu někdy?

My jsme se spolu v životě neviděli ani nekomunikovali. I proto nerozumím některým slovům na mě nebo jiné osoby v našem týmu. Osobně se sice nepoznáme, ale máme spoustu společných známých, takže vím, jak se o nás vyjadřují a jak to myslí.

Myslíte si, že je do budoucna možná nějaká spolupráce? Nebo o to vůbec nestojíte?