Komuenha, pro kterého se jednalo o debut v MMA, neuvěřitelně zběsilým způsobem nastoupil do soupeře, který než se stačil rozkoukat, tak klečel v problémech na zemi. Grznár toho během několika vteřin inkasoval víc než dost, po dělovkách z postoje přišly i kolena, načež jeho protivník sázel pěknou palbu úderů i na zemi. Krev na sebe nenechala dlouho čekat. V jednu dobu to dokonce vypadalo na finální jízdu třicetiletého bojovníka.

Leč tomu tak nebylo. Bývalý kulturista naopak utekl hrobníkovi z lopaty ukázkovým takedownem, kterým se mu povedlo soupeře strhnout pod sebe. A právě to Grznárovi výrazně pomohlo. Nicméně ani více než dvouminutová dominantní pozice, při které poprvé výrazně inkasoval také Komuenha, neznamenala konec zápasu. První pětiminutovka utekla jako voda, kondice obou zápasníků ale brala z posledního.

I proto byl vstup do druhého kola hodně pozvolný. Sotva stojící Grznár v postoji tápal, což kontroverznímu bijci přesto nevzalo úsměv z tváře. O několik vteřinek později už mu ale do smíchu nebylo. Komuenha znovu předvedl tvrdost paží, kterými soupeřem natolik otřásl, že stačilo u pletiva znovu několikrát přesně vypálit. Grznár to neustál a v úvodu druhého kola bylo po zápase. Jeho série dvou výher v řadě je fuč.