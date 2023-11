Samotný vrchol rekordního (přibližně 19 tisíc diváků) německého turnaje v historii bojových sportů (na německém území) uzavřela těžkotonážní bitva o titul šampiona. Od řežby mezi domácím Hatefem Moeilem a Bulharem Lazarev Todevem se přitom nic extra dlouhého neočekávalo. Opak byl ale pravdou. Taktická bitva diváky udivovala, stejně tak fyzický fond obou obrů, kteří se do sebe nepouštěli v žádných dlouhých přestřelkách. Naopak trpělivým způsobem hledali skulinky…

A zatímco se zpočátku lépe trefoval německý „kolos“ Moeil, naopak soupeř efektivně hrozil z ústupu. Snažil se o kontry, které mnohdy zafungovaly. Těsně před koncem čtvrtého kola se mu navíc vyvedla zásadní věc. Rivalovi rozkopal levou nohu natolik, že se na ni sotva postavil. Moeil tak v závěru boje vsadil vše na jednu kartu, chtěl rozhodnout, místo toho to ale sám pořádně schytával. Budiž výsledkem pořádně zkrvavený obličej a pořádná podlitina pod okem. Pořádnou práci měli po duelu také zdravotníci.

View this post on Instagram

Heroický výkon těžkých vah přesto nakonec i k překvapení některých fanoušků opanoval právě Moeil, jenž se stal novým šampionem hmotnostně nejtěžší váhové kategorie. Z poškození obou tváří by ale mnozí vyčetli pravý opak. Poražený Bulhar proto z výroku bodových sudích neskrýval frustraci. „Chci bodovým rozhodčím říct, že jste zodpovědní za tento výsledek. Můžeme si to klidně dát znovu, ale nic to nezmění na tom, že sudí nerozhodli správně,“ říkal zklamaně Todev.