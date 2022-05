Nejdelší pauza v kariéře. Vémola si prošel něčím, co nikdy předtím nezažil. Dlouhá zápasová přestávka ale konečně končí, Terminátor zažije návrat v podobě boxerského zápasu proti rapperovi Marpovi. „V ringu jsem ještě nebyl, když předvedu to, co předvádím na tréninku, tak budu víc než spokojenej," vysvětluje Vémola.

Po perných měsících je navíc vysoce pravděpodobné, že si Terminátor odběhne zpět na operační sál. „Vypadá to, že mně čeká další operace, tentokráte ale druhé ruky. Je to celoživotní opotřebovanost. Tak nějak je to špatně na obou stranách, nijak mě to ale v tréninku nelimituje, akorát to hrozně bolí," líčí své trable zástupce London Shootfighters.