Zranění, které mu v konečném důsledku může pomoct. Terminátor zažil nejdelší pauzu svého zápasnického života, se kterým se statečně rval několik měsíců. Vémola se však do klece vrátí 4. června, kdy se představí na turnaji OKTAGON 33. Ještě předtím se ale poprvé v kariéře představí v boxu, během čtrnácti dnů tak stihne hned dva zápasy. Pro někoho vražedné tempo, pro motivovaného Vémolu žádný problém. Nejen na toto téma odpovídal promotér organizace OKTAGON MMA Ondřej Novotný.

Vy jste byl nedávno hostem v Karlos Show. Co jste na Vémolu říkal jako na moderátora?

Karlos je dobrej moderátor. Musíme brát v potaz i to, že to nikdy nedělal. Skočil rovnou do těžkých a hlubokých vod. Myslím si, že to zvládá velice dobře, dokáže poslouchat. Jak já ho znám, tak to není úplně pravidlem (smích). Když ale moderuje, tak dokáže poslouchat, někam to směřovat a ví, odkud kam chce jít. Má v sobě geny.

Hostem byl i rapper Marpo, který se již 21. května utká s Vémolou v boxerském duelu. Jaká byla mezi oběma tábory atmosféra?

Je to boj takříkajíc o všechno, ta atmosféra je tomu pochopitelně nastavená. Samozřejmě se nepoperou předtím, než půjdou do ringu, ale ani se neobejmou a neřeknou o sobě nic hezkého.

Nemyslíte si, že dva zápasy ve čtrnácti dnech jsou pro Karlose moc?

Já jsem se ho na to ptal a řekl, že výhra, nebo prohra, že je na to připravenej, že se mu v boxu nic stát nemůže. Já ale pochopitelně vím, že to takhle nemusí být. Ale zároveň je to rozhodnutí, kde já jako promotér musím dělat to nejlepší možné jak pro bojovníky, tak pro organizaci a fanoušky. Když by to vyšlo, tak to to nejlepší možné je.

Může se Vémola dostat do stejné formy, ve které byl před zraněním?

Podle mě ano, 35 let není v dnešní době žádný věk. Dnes bojují i lidé, kterým je nad 40 let a umí předvést fantastický výkon. Například Petr Kníže. Nikdo z nás nemládne, ale i já na sobě cítím, že, kdybych se věnoval jen sportu, tak bych byl na vrcholu svých sil. I proto si myslím, že speciálně pro takového maniaka, jakým je Karlos, je to jenom o tom nebýt zraněný. Klidně může být lepší, než jaký kdy byl. To zranění, nejdelší odpočinek v jeho kariéře, nové metody, dodržování věcí, kteří mu říkají doktoři, mu paradoxně mohou pomoct dostat se na lepší úroveň, než na jaké kdy byl.

I s jeho návratem se mluví o odvetě s Attilou Véghem. Je to v nejbližší době reálné?

Reálné to je, ale letos na to podle mě čas není. Když se domluvíme, tak je potřeba ten zápas budovat, promovat a tak dál. To dá hodně práce, i proto to letos nestihneme.

Attila nedávno říkal, že pro něj dává smysl jen odveta s Vémolou, jinak by se v MMA nechtěl utkat s nikým jiným.

Attila teď bude mít druhý boxerský zápas, takže se udržuje v přípravě. Koneckonců by to byla i jeho taktika na Karlose. Navíc neustále dře, trénuje své svěřence, udržuje se ve velmi dobré formě. Navíc teď tančí jako blázen (smích), což také není jednoduché. Myslím si, že Attila je v permanentní přípravě a stačilo by přidat jen dvě rychlosti navíc.

Myslíte si, že by se odveta vyrovnala prvnímu zápasu? Ať už co se týče atraktivity zápasu.

V našich hlavách není možnost dělat něco jen pro to, abychom se chtěli něčemu vyrovnat. Děláme to, abychom tím předčili. Pro nás všechny čtyři (Novotný, Neruda, Végh, Vémola - pozn. red.) je to věc, kterou, když uděláme, tak to musí předčít Zápas století.

Vémola se nechal slyšet i o tom, že chtěl zápasit i na Štvanici (23. červenec). Je to podle vás reálné?

On tu Štvanici miluje, stejně jako každý, kdo tam kdy startoval. Je to srdcovka. V tu chvíli by měl řádově dva měsíce, což je podle dost. Je to ale věc, kterou můžeme řešit 5. června ráno. Uvidíme, jestli to tak bude.

Ještě předtím ale Vémolu čeká zápas na turnaji OKTAGON 33, kde se po více než roce vrátí k MMA. Už máte pro něj vybraného soupeře?