Ač do duelu se striptérem, tanečníkem, a především bojovníkem v jedné osobě Angličanem Akonne Wanlissem nevstupoval z pozice favorita, přesto si věřil na další britský skalp. Nepovedlo se. Již po 25 vteřinách boje to zadunělo celou manchesterskou arénou, neboť oba bojovníci souběžně vyskočili do vzduchu, kde došlo k zásadnímu okamžiku. Koleno sebevědomého Angličana v plné síle dopadlo do suspenzoru chránící soupeřova citlivá místa, emoce i obavy byly na světě.

K zápasu se vyjadřoval i Bahníkův trenér a kolega Patrik Kincl, jenž na galavečeru pochopitelně nemohl chybět. „Viděli jsme, že to nebyl úmysl. Soupeř zrovna naskakoval koleno, Bahňas se rozhodl pro to samé. Přistálo to tam dost nepříjemně, navíc tohle bereme celkem vážně. Je to pár let zpátky, co jsme v gymu měli kluka, co na zahraničním kempu dostal podobnou kopačku, a bohužel kvůli tomu přišel o jednu z nejcennějších mužských věcí, co máme. Ani po třech 2-3 minutách to nevypadalo, že by se mělo pokračovat. Zdraví je na prvním místě,“ hodnotil na sociálních sítích šampion střední váhy.