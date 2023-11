Vše se odehrálo během několika vteřin. Nejprve pošťuchování a sebevědomá slova při staredownu, poté tvrdý kop od irského bojovníka přímo do soupeřova břicha. Zprvu nic dramatického, jenomže následné hodiny ukázaly, jak vážný dopad to skutečně mělo. „Vypadalo to, že soupeř má zlomené žebro, teď to zase vypadá, že nakonec zápas bude. Možná se bude zítra bát nastoupit,“ vyjádřil se Rock během páteční večerní tiskové konference.

A dohru to mělo fatální, duel byl totiž v den jeho konání zrušen. „Včerejší kop Shema Rocka na žebra „Juboxe“ má dohru u lékaře, který po dvou vyšetřeních nedoporučuje Pokornému nastoupit do zápasu. Pracujeme na tom, aby byl zápas přeložen na Oktagon 51 do O2 areny 29. prosince,“ zní v oznámení, k němuž došlo během sobotního odpoledne.

K nešťastnému incidentu se vyjádřila také organizace, jejíž expanze do Velké Británie tak nezačíná zrovna slavně. „Jsme zklamaní, stejně jako fanoušci. Každý by měl zůstat profesionál a ublížit soupeři na vážení je nesmyslné. Smlouva na to pamatuje a budeme to řešit s manažerem Shema Rocka. S Jardou jsme situaci probrali a uvidíme, zda bude moct nastoupit v O2 areně,“ vysvětluje Pavol Neruda, jeden ze dvou zakladatelů.

„Celá situace velmi poškozuje Pokorného, který se na zápas připravoval, a také fanoušky, kteří se těšili. V neposlední řadě to poškozuje celou organizaci, jenž do tohoto zápasu investovala velké peníze,“ doplnila slovenská tvář největší tuzemské bojové organizace.

Hodně překvapivě na náhlou změnu zareagoval již zmíněný Rock, jenž přitom úřadoval i těsně před červencovým duelem na pražské Štvanici, kde se pro změnu v zákulisí pustil do Vladimíra Lengála. „Jsem připravený a vždy jsem byl. Bohužel ale můj soupeř nechce bojovat. Co na to mam říct? Bohužel odstoupil, s tím já nic nenadělám. Já byl připravený, on se ale bojí,“ rozepsal se na sociálních sítích. „Měl dvě šance, třetí mu už nedám. Na turnaj dorazím, a pokud mi neseženou náhradu, budu v publiku,“ pokračoval s tím, že mu Oktagon hledá náhradníka.