Vstříc třetímu ataku královského trůnu kráčel jednatřicetiletý Filip Macek, kterému se zhruba týden před zápasem změnil soupeř. Místo zraněného šampiona Jonase Magarda vyfasoval ostříleného UFC bojovníka Gustava Lopeze. A jak se později ukázalo, náhrada byla více než adekvátní. Rozhodnuto totiž bylo již v závěru prvního kola, kdy rodák z Washingtonu dokázal o dva roky mladšího rivala hravě přetočit do pozice ke škrcení, po kterém bylo hodně rychle odklepáno.

Bantamová divize se tak dočkala prozatímního šampiona, který se v následujícím roce utká o právoplatný titul s dánským králem Jonasem Magardem, jenž má aktuálně zlomenou čelist. Mnohem smutnější zpráva to ale je pro již zmíněného Macka, který znovu nedosáhl na vysněnou metu a i napotřetí se musel před titulovým vyzyvatelem sklonit.

Na neúspěch v boji o smlouvu s prestižní UFC hodně rychle zapomněl na domácí půdu se navrátivší Matěj Peňáz, jenž navázal na výkony, které ho zdobily před šancí zabojovat o vysněný kontrakt. Vytáhlý ranař se ani tentokrát v kleci moc dlouho nezdržel a po 123 vteřinách poslal Brazilce Joela Dos Santose na podlahu. Následovalo finální ground and pound, a poté už jen obrovská radost Peňáze, který po zápase potvrdil, že se diváci v dubnu příštího roku budou moct těšit na pikantní bitvu s Vlastem Čepem.

Bleskově se k zemi poroučel také na vítězně vlně rozjetý Daniel Škvor, který sám před soubojem s Francouzem Jorickem Montagnacem předpovídal, že se může jednat o rychlou partii. A také tomu tak bylo. Druhý jmenovaný vypustil z rukou tvrdou kombinaci, která zasáhla naprosto přesně, a po 38 vteřinách bylo vymalováno. Nejrychlejší ukončení turnaje! Škvor zdaleka nepředvedl to, co natrénoval a během krátké pasáže vyslal pouze jediný úder. Montagnac si navíc vysloužil finanční bonus za výkon večera.

Jednu z nejpohlednějších bitev obstaral souboj pod pravidly undergroundu. Na jedné straně šampion MMA v lehké váze Belgičan Losene Keita, na druhé slovenský legendární postojář Milan Paleš. Realita předčila předzápasové prognózy. Zaplněná O2 arena sledovala festival postojářského umění, které se přelévalo z jedné strany na druhou. Vyrovnaný průběh bavil všechny a to i rozhodčí, kteří ani po třech kolech nerozhodli o vítězi. Musela tak rozhodnout závěrečná tříminutovka. Tam si Keita výhru vzít nenechal, radost mu nevzala ani soupeřova pozápasová zloba.

„Omlouvám se Gábimu za ten faul, dva faulíky. Každopádně tohle nejsou šachy, chodíte se sem dívat, jak se dva mlátí, to vás baví," nechal se slyšet Mikulášek. „Byly tam nějaké fauly, ale z toho nedělám problémy. My bojovníci vám chceme poděkovat," odpověděl pohotově Boráros.

Na posledním turnaji organizace Oktagon MMA v letošním roce byl oznámen i nový projekt s názvem "Stage to the Cage", který zároveň znamená expanzi do Velké Británie. V kleci se představí anglický stand-up komik Paul Smith, jenž započne dráhu MMA bojovníka a brzo se oficiálně dočká soupeře.