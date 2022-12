Od srpnového nezdaru v populární show Dana White's Contender Series uběhly více než tři měsíce, nyní se Peňáz vrátil před domácí publikum a povedlo se mu to se vší parádou. S velezkušeným Brazilcem Joelem Dos Santosem skoncoval krátce po druhé minutě a bez větších problémů si připsal již sedmé vítězství v kariéře.

„Užil jsem si to, to je jasné. Plné pódium lidí, což je skvělý pocit. Vždycky mám po zápase pocit, že všechno bylo hrozně jednoduché. Byla ale tvrdá příprava, dieta, a teď se to všechno vrátilo," netajil Peňáz nadšení.

Šestadvacetiletý bývalý kickboxer přiznal, že začátky přípravy na další kariérní boj neprobíhaly vůbec jednoduše. „Nejtěžší bylo naskočit do tréninku, protože na Contender jsem měl nejtěžší přípravu, co jsem zažil. Navíc se to vůbec nevrátilo. Byl jsem těžce demotivovaný. Snažil jsem se, abych se nedostal do fáze, kdy to začnu nenávidět, což jsem měl třeba právě v Contenderu, kdy jsem byl hotovej a nechtěl jsem jít na žádnej další trénink. Snažil jsem se toho vyvarovat, nevyhořel jsem," překvapil bojovník.

Co tedy konkrétně změnil? „Snažil jsem se relaxovat jinak, než jak jsem to dělával. Dřív bych kamarádům, kteří hrají Playstation, řekl, že jdu v deset hodin spát a budu regenerovat. Teď jsem si zahrál, bavilo mě to, užil jsem si večer. Neodpíral jsem si všechno, užil jsem si trošku i normální život, aby to nebyl takovej stereotyp. Dal jsem do přípravy i trochu zábavy," prozradil.

Za necelé čtyři měsíce přijde devátý souboj na profesionální scéně. Bude jím dlouho očekávaný střet se Slovákem Vlastem Čepem, který se s Peňázem dlouhodobě nemá zrovna v lásce. „Hrozně se těším, až skončí tyhle řeči, psaní a vzkazy. Uvidí se, kdo z nás dvou je lepší zápasník a všechno se tím vyřeší," je rád šestadvacetiletý český bojovník, který do klece znovu vstoupí 29. dubna na turnaji v Bratislavě.

