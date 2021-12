Krvavý a smutný konec! Český zápasník dává sbohem

Zástupce Reinders MMA tak v sedmatřiceti letech ukončil kariéru, během které nastoupil do dvanácti profesionálních zápasů. Navzdory porážce se český zápasník po zápase neubránil emocím.

„Jak jsem celou dobu říkal, že to moc nevnímám, tak to přišlo. Po tom zápase jsem neudržel slzy. Cítím se tak, že jsem uzavřel jednu velkou kapitolu," nechal se slyšet Salčák.

„Na šití teprve pojedu. Asi jsem dostal nějaký úder do zátylku. Pak už si nic nepamatuju. Teprve pojedu do nemocnice a bude to takových pět, šest stehů," vysvětlil Salčák.