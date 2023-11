New York (od našeho zpravodaje) - Do galavečeru s pořadovým číslem 295 skutečně nezbývá už moc času. Bojovníci mají na programu už jen páteční veřejné vážení (oficiální vážení už mají za sebou), což před třaskavými boji v kleci bude závěrečná povinnost.

Probíhal fight week přesně tak, jak jste si přáli?

Ano, přesně tak to probíhalo. Všechno v klidu, nálada a atmosféra perfektní. Jsme připraveni a zaměřeni na zápas.

Byly pochybnosti, že by se Jiřímu nemuselo podařit navážit?

Vůbec, s tím nemáme žádné problémy. Jiří měl včera zhruba 3-4 kila nad. Ráno se probudil, nejedl a váhu jsme udělali za deset minut.

Jak to bylo s mediálními povinnosti oproti prvnímu titulovému duelu v Singapuru?

Je to podobné. Je to samozřejmě Madison Square Garden v New Yorku, na což jsou média mnohem více zaměřená, já to ale tak nevnímám. Kolotoč je takový, jaký je. Jsou to naše povinnosti. Jiří běhá z rozhovoru do rozhovoru, ale stále jsme zaměřeni čistě na zápas. Tyhle věci jsou spíše doplňkové.

Je Jiří jinak nastavený než loni v červnu proti Teixeirovi?

Každý zápas bereme jako titulový, protože nás to k tomu posouvá. Jiří je ale neustále zaměřený tímhle směrem, jsme tak nastavení i jako celý tým. Pro nás je každý duel titulový. Titul jsme neztratili, ale furt jdeme do nového zápasu a nového cíle. Jdeme si za tím.

Je něco, z čeho jste z prvního duelu ponaučili?

Jsme profíci, celý tým včetně Jiřího se zdokonaluje. Nechceme dělat chyby, naopak chceme dokonalý boj. Je jasné, že se zápas může vyvíjet jakkoli, ale jsme připraveni na všechno, ať je to jakýkoli soupeř. Pereira je úžasnej, striker, na což jsme rovněž připraveni. Stejně tak na wrestling a další věci.

Jak jste Pereiru vnímali během čtvrtečního staredownu?

Oba jsou jiní, samostatné osobnosti. Pereira tady sedí jako vystrašený klučík, a když si stoupne, tak je to focusovaný zápasník a jde po tom stejně jako my. Pak to bude ten boj, který všichni očekávají. My se budeme snažit to ukončit nejlépe, jak umíme.

Co o tomto duelu říkají různí odborníci či bývalí bojovníci?

Z mé strany to nevnímám, všechno filtruju. Jsem soustředěný na Jiřího a nechci říct, že mě nic víc nezajímá, ale beru to spíš povrchně. Náš tým je totiž stmelený, a kdyby někdo odbíhal a byl focusovaný na někoho jiného, tak to není ono. Už to tak máme zažité. Vnímáme to, ale nedáváme tomu takovou váhu.

Takže na legraci už není čas?

Srandičky už nejsou, možná sem tam jednou za den. Tohle už zmizelo, bylo to zhruba tři čtyři dny zpátky. Když jsme dojeli sem na fight week, tak se smyčka začala stahovat. Pak už máme jeden cíl, čímž je zítřejší večer.

Jak vypadá komunikace Jiřího s trenérským týmem takhle pár dnů do zápasu?

Komunikace je naučená tak, že jsme všichni nastaveni čistě na zápas. Moc se nemluví, každý víme, co máme dělat. Pak se něco řekne, může být nějaký vtípek, ale je to jen takové zasmání. Jsme takhle naučeni už od Japonska, takhle fungujeme.

Po Singapuru jste se podívali do New Yorku. Co na město říkáte?