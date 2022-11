Více než pět hodin zábavy, které v hledišti přihlíželi i ostřílení zápasníci Karlos Vémola nebo Michal Martínek. Galavečer I Am Fighter 6 divákům v pražské sportovní hale Královka přinesl šestnáct zápasů, bojovalo se jak pod pravidly oblíbeného MMA, tak K-1.

Vrchol galavečera obstaral pražský rodák David Hošek, který se před domácím publikem představil po více než roce. Na velezkušeného Martina Horského čekalo hodně těžké sousto, které navíc toužilo napravit zaváhání z posledního turnaje organizace RFA. A byl to právě prvně jmenovaný, který divákům umožnil dřív odejít domů, neboť ve druhé polovině druhé minuty dokázal obávaným granátem z pravé zadní otřást soupeřem a následným kolenem mu ustlal na zemi. Po dalších bombách do ležícího těla se mohlo slavit.

Nejrychlejším ukončením se může pyšnit ukrajinský těžkotonážník Jevgenij Orlov, který soupeře ukončil již po 28 vteřinách. V duelu proti urostlému Martinu Dědkovi se přitom v kleci prohánělo více než čtvrt tuny. K rychlému konci ale Orlov zavelel po povedeném takedownu, po kterém celkem překvapivě mlátil do pasivně bránícího se soupeře, který toho měl evidentně dost.

Ani ne dvě minuty práce čekaly na potetovaného Federica Komuenhu, který navázal na výkon z předchozího turnaje, na kterém doslova přejel kulturistu Filipa Grznára. Tentokráte to v kleci schytal Martin Horník, který před koncem druhé minutě nedokázal u pletiva odrazit nekompromisní bombu a mezi oba bojovníky tak musel na znamení konce zápasu přiskočit hlavní sudí.

Došlo i na rozluštění hádky o vítěze reality show I Am Fighter. Finálovou část mužů ovládl sedmnáctiletý Tomáš Holeček, který měl cestičku do rozhodující bitvy značně umetenou, neboť do semifinálového souboje nenastoupil Jakub Krtil. Naopak druhý finalista, Matěj Valoušek, nejprve před branami závěrečného boje dokázal rychle přejet Josefa Stráníka a následné hodiny se tak chystal na bitku o všechno.